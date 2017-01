Wenig zu tun hatten die Grafschafter Polizisten in der Silvesternacht. Es gab Kleinigkeiten zu regeln. Anders sah es dagegen in Meppen aus. Dort wurde Verstärkung gebraucht.

Stille Nacht in der Grafschaft auch an Silvester

gn Nordhorn. Die Polizeidienststellen aus Lingen und Nordhorn vermelden verhältnismäßig ruhige Verläufe der Silvesternacht. Zwar mussten die Beamten – wie zu jedem Jahreswechsel – zu zahlreichen Einsätzen ausrücken, Besonderheiten waren diesmal jedoch nicht zu verzeichnen, teilt die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mit. Neben einigen Körperverletzungen wurden Sachbeschädigungen und mehrere Verkehrsverstöße, wie Fahren unter Alkohol und Drogen, festgestellt. Weil es im Zuständigkeitsbereich der Polizei Meppen deutlich lebhafter zuging, schickten die Dienststellen aus Lingen und die der Autobahnpolizei, jeweils eine Streife zur Unterstützung.

Die Beamten des Polizeikommissariats Meppen und die umliegenden Dienststellen im mittleren Emsland hatten in der Silvesternacht nämlich deutlich mehr zu tun als die Kollegen in der Grafschaft. Zwischen 23 und 7 Uhr wurden sie zu insgesamt 24 Einsätzen gerufen. Alleine vier davon gab es rund um die Diskothek „Update“. Um kurz nach 1 Uhr mussten die Polizisten in Lathen eine Körperverletzung nach einer Schlägerei aufnehmen. Die Täter waren allerdings bei ihrem Eintreffen nicht mehr vor Ort. Gegen 2.20 Uhr wurde eine Streife zu einer Bedrohung mit einem Messer geschickt. Der offenvar psychisch kranke Täter wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Verletzt wurde niemand.

Um 2.50 Uhr geriet in Osterbrock eine Silvesterparty außer Kontrolle. Gegen mehrere Besucher mussten dort Platzverweise ausgesprochen werden. Um kurz vor 5 Uhr wurde dann eine Schlägerei an der Bahnhofstraße in Meppen gemeldet. Vier unbekannte Täter haben auf zwei Opfer eingeschlagen und diese leicht verletzt. Darüber hinaus gab es mehrere weitere Streitigkeiten, zwei Fälle von häuslicher Gewalt, Sachbeschädigungen, einen Einbruch und einen Heckenbrand an der Kuhweide.

