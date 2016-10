Straße gekauft: Firma Utz vereint Flächen

ce Schüttorf. Dem Wachstum der Firma Utz in Schüttorf steht nun nichts mehr im Wege. In der vergangenen Woche unterzeichneten Rüdiger Köhler (Geschäftsführer Utz Deutschland) und Axel Ritzberger (CEO Utz Group mit Sitz in der Schweiz) auf der einen Seite sowie Manfred Windhaus, Stadtdirektor in Schüttorf, den Kaufvertrag für einen Teil der bisherigen Emsbürener Straße. Der Straßenabschnitt vom Utz-Kreisel bis zur Autobahnmeisterei gehört nun dem Unternehmen – und verbindet die bereits bebauten Flächen mit der Reserve jenseits der Straße.

Im Jahr 2011, als Utz sein 40-jähriges Bestehen in Schüttorf feierte, erwarb die Firma rund 50.000 Quadratmeter zwischen der Emsbürener Straße und Emslandstraße. „Erst habe ich es nur als Scherz gesagt, dass nun nur noch die Straße gekauft werden müsste“, erzählte Rüdiger Köhler bei der Unterzeichnung des Vertrags. Aus dem Scherz wurde in den vergangenen Jahren ein konkretes Projekt. Anfang 2016 wurde die Emsbürener Straße von einer Landesstraße zu einer Gemeindestraße heruntergestuft. Die konnte die Stadt Schüttorf nun entwidmen und verkaufen. „Unser Dank gilt dem Land, das dies möglich gemacht hatte“, sagte Windhaus. „Wir freuen uns, dass wir der Firma Utz hier helfen konnten.“ Das Unternehmen sei für Schüttorf und dessen Wirtschaft wichtig. Der Verkehr wird nun über die Emslandstraße geleitet, die auf Kosten von Utz ertüchtigt wurde. Zum Bau eines Radwegs, der an dieser Straße noch fehlt, gibt die Firma noch 10.000 Euro dazu.

„Das Verfahren zeigt die gute Beziehung zwischen Wirtschaft und Stadt“, betonte Köhler. Axel Ritzberger stimmte ihm zu: „Schüttorf als Standort ist auch im internationalen Vergleich hervorragend.“ Nur durch den Fachkräftemangel sei Utz in seinem Wachstum in Deutschland eingeschränkt. Die Utz Group hat weltweit acht Werke und rund 1100 Mitarbeiter. Der Umsatz des Jahres 2015 betrug 250 Millionen Euro.

Auf den nun angebundenen Flächen soll nicht sofort gebaut werden. „Bis 2017 liegt unser Fokus auf der Effizienzsteigerung“, sagte Rüdiger Köhler. Es gebe aber für die Flächen einen Masterplan. Unter anderem sollen zwei der drei bestehenden Produktionshallen verlängert werden.