Stromausfall bei Weihnachtsmarkt im Tierpark

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie am Montag in den Grafschafter Nachrichten – auch hier im E-Paper .

Bis zum kommenden Sonntag, 11. Dezember, ist der Tierpark-Weihnachtsmarkt noch geöffnet – am Wochenende ab 11 Uhr, in der Woche ab 16 Uhr. An allen Tagen ist der Eintritt ab 16 Uhr frei. Stattdessen bitten die Veranstalter um eine Spende für die Leopardenkampagne.

Zwischenzeitlich wurde der Markt am Samstagabend von einem Stromausfall buchstäblich überschattet. Mehrere Buden waren ohne Licht und Elektrizität, die Marktbeschicker behalfen sich mit Kerzen, Taschenlampen und den Leuchten ihrer Smartphones. Gegen 19 Uhr war das Problem behoben. Die Laune der Besucher hatte dies nicht getrübt.

Auch in seiner fünften Auflage stößt der Weihnachtsmarkt im Tierpark Nordhorn auf großes Interesse. Zum Auftakt des neuntägigen Angebots am Sonnabend fanden allein 4600 Menschen den Weg in den Familienzoo.

Mehr aus diesem Ressort

Middewinterhörner rufen in Nordhorns City  Am Sonntag, 11. Dezember, werden über Nordhorns Innenstadt ab 14.15 Uhr wieder die Ruftöne der Middewinterhörner ertönen. Im Video ist ein solches Horn vorab schon mal zu hören. mehr...

„CGN-music“ geht auf Weihnachtstournee Die Band der Christengemeinde spielt Konzerte in Nordhorn und Emlichheim, außerdem in Lingen und in Vriezenveen. Geboten wird neben traditionellen Liedern auch ein Schattentheater mit Poetry-Slam. mehr...

Trockner in Flammen: 10.000 Euro Schaden Am späten Samstagabend hat es am Gildkamp in Nordhorn gebrannt. Ein Mann wurde leicht verletzt. Die betroffene Wohnung ist vorübergehend nicht bewohnbar. mehr...