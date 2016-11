Studie: Deutsche neigen in EU am wenigsten zu Populismus

dpa Berlin. Unter den Einwohnern der großen EU-Länder sind die Deutschen laut einer YouGov- Studie am wenigsten empfänglich für populistische Politik. Die Untersuchung des britischen Instituts in zwölf EU-Ländern liegt der „Welt“ exklusiv vor. Demnach teilen in Deutschland 18 Prozent der Wähler politische Überzeugungen, die von Parteien wie der AfD bedient werden. In Polen hingegen sind es 78 Prozent, in Frankreich 63 und in den Niederlanden 55 Prozent. Je älter die Befragten sind, umso größer ist ihre potenzielle Sympathie für Parteien wie die AfD.