Studie: Grenzpendler sind die Ausnahme

Nordhorn / Hannover / Bad Nieuweschans. Ziel dieser Analyse im Auftrag der Ems-Dollart-Region (EDR) und finanziert über das Interreg-Programm der Europäischen Union war es, anhand konkreter Daten der Statistiker aus Den Haag und Hannover festzustellen, wie sich der grenzüberschreitende Arbeitsmarkt zurzeit tatsächlich darstellt. Damit hat diese Untersuchung, deren Ergebnisse den GN vorliegen, Pilotcharakter. Eine vergleichbare Studie existierte bisher nur für die Grenzregion Niederlande/Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 2015.

Anhand der Daten sollen nun „grenzenlose Chancen“ aufgedeckt werden. Gleichzeitig sorgen die Ergebnisse aber auch für Ernüchterung, denn bisher ist der Arbeitsmarkt zwischen Deutschland und den Niederlanden in beiden Richtungen eher undurchlässig. Auch ohne Schlagbaum sind Arbeitnehmer und Arbeitgeber beiderseits der Grenze scheinbar getrennt.

In der Grenzregion leben rund 2,2 Millionen Menschen. Zu diesem Bereich zählen die Landkreise Grafschaft Bentheim, Emsland, Leer und Aurich mit zusammen rund 850.000 Einwohnern sowie Twente, Noord-Overijssel, Zuidoost-Drenthe, Oost-Groningen und Delfzijl mit zusammen 1,3 Millionen Bewohnern. Betrachtet wurde außerdem der „grenznahe Raum“ inklusive Vechta, Osnabrück und Oldenburg sowie auf niederländischer Seite bis östlich von Arnhem-Nijmegen, Utrecht, Flevoland und Friesland. Hier leben 3,5 Millionen Menschen, davon zwei Drittel in den Niederlanden. Pauschal darf man sagen, dass die Bevölkerung auf deutscher Seite weniger Kinder hat und im Durchschnitt älter ist. Außerdem sind die Niederlande deutlich dichter besiedelt mit im Durchschnitt 280 Einwohnern pro Quadratkilometer. Auf derselben Fläche wohnen in Deutschland 130 bis 190. Außerdem leben in der deutschen Grenzregion rund 20.000 Niederländer, in der niederländischen Grenzregion aber nur 4500 Deutsche.

Die Qualifikation der arbeitsfähigen Niederländer und der Niedersachsen (zwischen 25 und 65 Jahren) interessierte die Statistiker besonders. Dabei stellten sie fest, dass deutlich mehr Menschen auf der niederländischen Seite eine hohe Qualifikation aufweisen konnten (gut 35 Prozent) und nur ein Viertel geringe Qualifikationen aufweist. In Niedersachsen erwiesen sich rund 25 Prozent als hoch qualifiziert, knapp 14 liegen unter dem Durchschnitt. Allerdings leben die meisten Hochqualifizierten eher im Umfeld der Großstädte als in der Grenzregion. Auffallend war, dass der Anteil hoch qualifizierter Frauen auf deutscher Seite deutlich geringer ist als auf niederländischer. Während sich auf der deutschen Seite aber wesentlich mehr junge Leute in Ausbildung befinden, dominiert auf niederländischer Seite die Anzahl der Studierenden. Darunter sind viele junge Deutsche.

Der Arbeitsmarkt: Aufgrund der höheren Bevölkerungsdichte leben auf holländischer Seite in der Grenzregion 858.000 Menschen im erwerbsfähigen Alter, von denen 681.000 arbeiten können oder wollen. 50.000 sind jedoch arbeitslos. Dem stehen auf niedersächsischer Seite in der Grenzregion 551.000 Erwerbsfähige gegenüber. 418.000 würden wohl arbeiten. 14.000 sind ohne Job.

In den Niederlanden insgesamt ist die Erwerbsquote, also die Anzahl jener, die arbeiten, deutlich höher als in Niedersachsen. Das liegt auch daran, dass mehr Frauen im Berufsleben stehen. Gleichzeitig ist aber auch die Arbeitslosenquote ungleich höher. So liegt diese Zahl in der deutschen Grenzregion bei 4,3 Prozent, entlang der niederländischen Grenze aber bei 7,4 Prozent. Das wird in der Studie unter anderem begründet mit den Spätfolgen der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009, die die Niederlande besonders geschüttelt hat. Viele Niederländer suchen seitdem ihr Glück in der Selbstständigkeit. Auch ist der Anteil befristeter Arbeitsverhältnisse höher als auf deutscher Seite. In Niedersachsen nahm die Anzahl der Arbeitsuchenden nach der Krise kontinuierlich ab.

Obwohl also gut ausgebildete Niederländer sich auf Jobsuche in Niedersachsen begeben könnten, machen davon nur wenige Gebrauch. 2014 waren es weniger als 1000 Niederländer, die in der deutschen Grenzregion ihr Geld verdienen. Zehnmal so viele Bewohner der deutschen Seite fahren dagegen in die Niederlande zur Arbeit. Die meisten von ihnen sind niederländische Staatsangehörige.

Das Fazit der Studie ist deutlich. Wörtlich heißt es: „Grenzüberschreitende Mobilität auf dem Arbeitsmarkt und in der Ausbildung ist kaum vorhanden, die Grenzregionen sind deutlich stärker mit dem jeweiligen nationalen Arbeitsmarkt als miteinander verbunden.“

___

Die Studie „Der Arbeitsmarkt in der Grenzregion Niederlande-Niedersachsen“ ist zweisprachig erschienen. Herausgeber ist die Ems-Dollart-Region (EDR)mit Sitz in Nieuweschans / Niederlande. Mitgewirkt haben das Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Den Haag und das Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) in Hannover. Die Ergebnisse wurden zusammengefasst in einer rund 100-seitigen Broschüre, die im Rahmen des Projektes „Arbeitsmarkt Nord“ von der Niedersächsischen Staatskanzlei mitfinanziert worden ist.

Die Studie ist Quelle für die in diesem Bericht genannten Zahlen und Fakten.