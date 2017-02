Studienmessen für Schüler und Studenten in Münster

gn Münster. Die Messen „Master and more“ am 14. Januar und die „Bachelor and more“ am 15. Januar bieten Oberstufenschülern und Abiturienten in Münster Orientierung im Infodschungel und unterstützen mit zahlreichen Ausstellern und einem begleitenden Vortragsprogramm bei der Studienwahl.

Die Studienwahlmessen bieten Studieninteressenten die Chance, mit zahlreichen nationalen und internationalen Hochschulen in Kontakt zu treten. Ebenfalls vertreten sind Unternehmen und Organisationen mit Angeboten wie dualen Studiengängen.

Messebesucher können individuelle Beratungsgespräche führen und sich über Bachelor- und Master-Studiengänge in den verschiedensten Fachbereichen informieren. Zusätzlich bieten Hochschulen Vorträge zu Studienangebot und Studentenleben an.

Auch Informationen für Eltern

Wenn Abiturienten ihre Studienwahl treffen, wirft das auch bei ihren Eltern viele Fragen auf. „Bachelor and more“ bietet daher verschiedene Informationsangebote für Eltern an: Vorträge für Eltern, Großeltern und Begleitpersonen sowie ein Elternseminar der Studienberatung planZ. Dafür ist eine gesonderte Anmeldung erforderlich.

Zielgruppe von „Master and more“ sind Bachelor-Studierende sowie Interessenten für ein Master-Studium. Sie läuft am 14. Januar von 9 bis 16 Uhr in der Mensa am Ring.

Zielgruppe von „Bachelor and more“ sind Abiturienten und Oberstufenschüler sowie Interessenten für ein Bachelor-Studium und ihre Eltern. Sie läuft am 15. Januar von 9 bis 16 Uhr in der Mensa.

Besucher können ihren Messebesuch im Vorfeld planen und individuelle Beratungsgespräche mit den Ausstellern vereinbaren. Außerdem können Plätze in den Vorträgen reserviert werden.

Infos und Anmeldung: www.bachelor-and-more.de/bachelor-messe-muenster