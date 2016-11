Sturmtief „Nannette“ zieht über Grafschaft

fsu/gn Neugnadenfeld/Neuenhaus. Die Feuerwehren in der Grafschaft sind am Sonntag gefordert. Grund ist das Sturmtief „Nannette“. Bislang ist vor allem die Niedergrafschaft betroffen. Hier und da haben Sturmböen bereits Bäume entwurzelt. So auch in Neugnadenfeld. Ein etwa 15 Meter hoher Baum stürzte auf einen in der Nähe abgestellten Wagen und demolierte ihn durch die Wucht des Aufpralls. Der Baum fiel ebenfalls auf das dahinter liegende Carport und zerstörte teilweise das Dach.

Auch die Feuerwehr Neuenhaus ist zu Sturmeinsätzen gerufen worden. An der Lager Straße/ B403 sollte die Ampelanlage verbogen sein. Dies konnte jedoch die Straßenmeisterei schnell richten. Auf dem Vogeskamp lag ein umgestürzter Baum. Auf der Nord-West-Umgehung war ein grosses Verkehrsschild umgeweht. Ein weiterer Einsatz führte zur Lager Straße: Dort drohte eine Tanne aufs Haus zu fallen. „Insgesamt waren zwölf Kräfte mit zwei Fahrzeugen im Einsatz“, teilte die Feuerwehr den GN mit.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt bis Sonntagabend, etwa 21 Uhr, vor markantem Wetter in der Grafschaft Bentheim. „Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 85 Stundenkilometern auf. Es können einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände“, teilt der DWD auf seiner Webseite mit.

Für die Nordhorner Feuerwehr sorgte Sturmtief „Nannette“ lediglich für zwei Einsätze. Zunächst rückten die Kameraden der Feuerwehr Brandlecht am Sonntag um 14.20 Uhr in die Brockmaate aus, hier galt es eine umgestürzte Birke zu beseitigen. Etwa drei Stunden später folgte ein Einsatz für die Kameraden aus Nordhorn. Ziel war die Zuschlagstraße, hier drohte ein Baum auf die Straße zu stürzen. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, bis der Bauhof der Stadt den Baum sicher entfernen konnte.