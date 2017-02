Sturmtief zieht über die Grafschaft

Zu einem umgestürzten Baum in die Bookholter Heide eilten die Nordhorner Kameraden am Abend. Foto: Konjer

Auch in Gildehaus lagen am frühen Abend schon mehrere Bäume auf den Straßen. Foto: Feuerwehr

Einen kleineren Einsatz wegen Sturmfolgen hatte die Feuerwehr Nordhorn am Nachmittag auch am Wehrweg. Foto: Konjer

Am Grünlandweg in Nordhorn beseitigte die Feuerwehr bereits am Nachmittag eine umgestürzte Birke. Foto: Konjer

Nordhorn. Um genau 17.51 Uhr am Donnerstag hat der DWD eine amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen für den Landkreis Grafschaft Bentheim veröffentlicht. Sie gilt von Donnerstag, 19.30 Uhr, bis voraussichtlich Freitag, 3 Uhr. Hinzu kommen zwischenzeitlich Warnungen vor Gewitter.

Der DWD warnt: „Es treten schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 85 km/h (24m/s, 47kn, Bft 9) und 100 km/h (28m/s, 55kn, Bft 10) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit orkanartigen Böen um 110 km/h (31m/s, 60kn, Bft 11) gerechnet werden.“

Hinweis auf mögliche Gefahren

Laut DWD können zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden: „Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!“

Video Sturmtief entwurzelt Bäume Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Lingen: Seit dem frühen Abend sind viele Feuerwehren in der Region im Einsatz um umgeknickte Bäume und Äste zu beseitigen.



Feuerwehren im Dauereinsatz

Bereits am Nachmittag war es recht windig gewesen. Die Feuerwehr Nordhorn arbeitete bis zum Abend insgesamt zehn Einsätze ab. Am späten Nachmittag ging es für die Kameraden von der Wache an der Wietmarscher Straße los: Am Wehrweg war ein kleinerer Baum umgestürzt und verhinderte eine sichere Passage über den Radweg. Die Kameraden entfernten den Baum und fuhren wieder die Wache an. Diese war gerade erreicht, als die Leitstelle erneut zum Einsatz rief: Am Grünlandweg war eine Birke umgestürzt,die von der Feuerwehr mittels Motorkettensäge von der Straße entfernt werden musste.

Nach 18 Uhr wurde die Nordhorner Feuerwehr dann zu sieben weiteren Einsätzen gerufen. Die Wache an der Wietmarscher Straße arbeitete Einsätze am Klausheider Weg, am Lehmkamp, Nach Schleuse 1, am Hohenkörbener Weg, Feldflurweg und in der Bookholter Heide ab. Die Kameraden vom Richterskamp hatten einen Einsatz an der Annastraße und die Brandlechter Wehr einen Einsatz am Oorder Weg.

Bis 21:30 Uhr kamen keine weiteren Einsätze hinzu, teilte die Feuerwehr Nordhorn mit.

Die Feuerwehr Hoogstede musste ausrücken, weil ein Baum auf die Vechtetalstraße gefallen sein sollte. Auch in Gildehaus lagen am frühen Abend schon mehrere Bäume auf den Straßen, unter anderem auf dem Nordhorner Weg, der Milkmannstraße und der Waldseiter Straße.