Suche nach vermutlich Ertrunkenem abgebrochen

Nordhorn. Wieder waren Rettungskräfte der DLRG am Vechtesee in Nordhorn im Einsatz. Die am Samstagabend gegen 21 Uhr abgebrochene Suche nach einem 24-jährigen in Nordhorn wohnenden Afghanen begann gegen 18 Uhr am Sonntagabend. Die DLRG hatte dazu drei Leichenspürhunde aus Osnabrück vor Ort, die die Witterung des Vermissten aufnehmen sollten. Inzwischen geht die Polizei davon aus, dass es einen tödlichen Badeunfall gab.

Die Leichenspürhunde haben zwar schnell eine Spur gerochen und einen möglichen Fundort im Wasser angezeigt. Dieser musste allerdings erst von Böschungsbewuchs freigeschnitten werden. Zwei DLRG-Taucher haben den Bereich abgesucht, doch unter Wasser behindern Äste, Steine, Baumwurzeln und fast keine Sicht die Suche. Gegen 22 Uhr brach die Einsatzleitung die Aktion erfolglos ab. Am Montag entscheidet die Polizei, wann die Suche fortgesetzt werden soll.

Ein 24-Jähriger ist vermutlich am Samstag im Vechtesee ertrunken. Eine große Suchaktion am selben Tag wurde ergebnislos beendet. Am Sonntag waren spezielle Leichenspürhunde im Einsatz.

Der Vermisste war am Samstagnachmittag mit einem Bekannten im Vechtesee am Strand in Höhe der Seeuferstraße baden. Als sein Begleiter von einem Spaziergang zurückkehrte, fand er nur noch die Bekleidung und persönliche Gegenstände des 24-Jährigen am Vechtestrand. Der Mann gilt als seit Samstag 16 Uhr vermisst.

Etwa 100 Einsatzkräften – darunter auch Taucher und Spezialboote – von Polizei, Feuerwehr, THW und DLRG haben am Samstagabend den Vechtesee, das Fluss- und Seeufer und die Vechte in der Nordhorner Innenstadt nach dem Vermissten abgesucht. Als gegen 21 Uhr alle Stellen – auch unter Wasser – abgesucht waren, hat die Einsatzleitung die Suche abgebrochen.

Die Polizei geht von einem tragischen Badeunfall aus, da der junge Mann nicht gut schwimmen kann und bisher auch nicht bei Freunden oder Verwandten lebend aufgefunden wurde.