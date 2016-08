SV Bad Bentheim gastiert beim TV Dinklage

Bad Bentheim. Die Landesliga-Fußballer des SV Bad Bentheim sind bereits am Freitagabend im Einsatz. Der Aufsteiger gibt um 19.30 Uhr seine Visitenkarte beim TV Dinklage ab. Nach bislang erst einem Zähler aus drei Partien hoffen die Bad Bentheimer im heutigen Auswärtsspiel natürlich auf etwas Zählbares. „Der TV Dinklage hat bislang gut gepunktet, tendenziell sehen wir uns aber auf Augenhöhe und haben ein gutes Gefühl“, sagt SVB-Trainer Mario Fischer.

Er und sein spielender Trainerkollege Jörg Husmann werden ihrer Mannschaft mit auf den Weg geben, in Dinklage die Ruhe zu bewahren – und das hat einen Grund: „Dinklage versucht, Freistöße zu generieren, weil sie bei Standardsituationen ihre Stärke haben. Wir müssen clever im Zweikampf oder einfach eher am Ball sein“, berichtet Fischer. Ihre Gefährlichkeit bei Freistößen haben die Dinklager auch schon vor drei Jahren bewiesen, als sie den SV Bad Bentheim im Bezirkspokal-Finale mit 3:2 besiegten und dabei kurz vor Schluss mit einem direkt verwandelten Freistoß erfolgreich waren. Gibt die jetzige Partie also auch die Chance für eine Revanche? Wohl eher nicht, meint Fischer. Schließlich unterscheidet sich die heutige Bad Bentheimer Mannschaft deutlich von der vor drei Jahren.

„Nicht unnötig Druck aufbauen“

Die bislang überschaubare Punktausbeute bringt beim Aufsteiger niemanden aus der Ruhe. „Natürlich sollten wir irgendwann punkten, man muss aber auch nicht unnötig Druck aufbauen. Wir laufen in die richtige Richtung. Die Mannschaft muss mit viel Leidenschaft und Glauben an die eigene Stärke auftreten“, sagt Fischer. Als Grundvoraussetzung für etwas Zählbares in diesem Auswärtsspiel fordert der Coach seinem Team eine „top Einstellung“ ab. Der SVB-Trainer weiß, dass sich der Aufsteiger das für den Erfolg nötige Quäntchen Glück ein Stück weit auch selbst erarbeiten muss. Gerade gegen einen Gegner, der mit zwei Siegen und einem Remis gut in die Saison gestartet ist und nach drei Spieltagen mit sieben Zählern punktgleich mit Spitzenreiter SC Melle auf Rang drei geführt wird.

Aus dem 22er-Kader des Aufsteigers werden den Obergrafschaftern an diesem Wochenende gleich vier Spieler nicht zur Verfügung stehen: Florian Roggmann (muskuläre Probleme), Philipp Kolk (Kniebeschwerden), Nico Neumann (Leistenprobleme) und Simon Hennig (beruflich verhindert) fallen definitiv aus, sodass die verbleibenden Spieler alle zum Kader für das Gastspiel in Dinklage gehören werden.