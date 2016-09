SV Bad Bentheim hofft auf freie Köpfe

Der Fußball-Landesligist muss am Mittwoch im Bezirkspokal beim SV Bad Rothenfelde antreten. Die Obergrafschafter würden in diesem Wettbewerb gerne überwintern, die Konzentration liegt aber voll auf der Liga.

Bad Bentheim. In sieben Spielen noch ohne Sieg in der Liga, dazu einige verletzte Stammkräfte und ganz wichtige Partien gegen unmittelbare Konkurrenten im Landesliga-Abstiegskampf vor der Brust – kommt da nicht für die Fußballer des SV Bad Bentheim ein Auswärtsspiel im Bezirkspokal beim Ligaprimus SV Bad Rothenfelde gänzlich ungelegen? „Das kann man so sehen“, sagt Spielertrainer Jörg Husmann vor dem Achtelfinale am Mittwoch (20 Uhr), „aber das Spiel ist auch eine Möglichkeit, abseits des Ligadrucks aufzuspielen – und so vielleicht die Köpfe freizubekommen.“ Der Sieger überwintert im Pokalwettbewerb und bestreitet an Ostermontag, 17. April 2017, das Viertelfinale beim Bezirksligisten Falke Steinfeld.

„Der Bezirkspokal macht uns großen Spaß, wir würden gerne nächstes Jahr noch mit dabei sein“, betont Husmann und kündigt an: „Wir fahren sicher nicht nach Rothenfelde, um dem Gegner nur zum Weiterkommen zu gratulieren.“ Wichtiger als das Duell heute sind aber, das sagt auch der Spielertrainer, die Punktspiele am Sonntag bei Mitaufsteiger Voxtrup und danach gegen den TSV Oldenburg und in Pewsum. Alle drei Gegner stehen aktuell ebenfalls auf einem Abstiegsplatz. „Die Landesliga steht klar im Fokus“, meint Jörg Husmann.

Am Sonntag hatte der SVB gegen Bevern seine zweite Heimniederlage kassiert, als ärgerliche Stockfehler in der 48. und 54. Minute zu zwei Gegentoren führten und damit eine ordentliche erste Halbzeit zunichte machten. Am Ende stand’s 0:4, und die Niederlage hätte auch noch höher ausfallen können. „Die Spieler waren nach Abpfiff und auch Montag beim Training schon sehr geknickt“, berichtete Husmann. Und jetzt fehlt auch noch Gerrit Wilde, der sich nach dem Bevern-Spiel in einen zweiwöchigen Urlaub verabschiedete. Die Probleme von Husmann und seinem Trainerkollegen Mario Fischer werden dadurch gerade auf den Außenpositionen in der Abwehr nicht kleiner, zumal Mirco Fischer auch für das Pokalspiel ausfällt. So wie Metin Erdem, Philip Kolk und Rene Lange.

Immerhin hat Außenverteidiger Kiewit Montag wieder voll trainiert, sodass er für das Spiel auf dem Kunstrasenplatz des Heristo-Sportparks eine Alternative ist. Die Auswärtsfahrt machen zudem die A-Jugendlichen Felix Grothus (der gegen Bevern schon im Kader stand) und Simon Kotte mit. Dass der SV Bad Bentheim Potenzial hat, bewies die Truppe gerade erst in Bad Rothenfelde: Im Punktspiel vor zehn Tagen unterlag sie dem Tabellenführer nur knapp mit 1:2.