SV Bad Bentheim II führt in der Halbzeitwertung

Die Bad Bentheimer Fußballer liegen in Sachen Fairness vor Olympia Uelsen und Sparta Nordhorn. Das letzte Team in der Kreiswertung des VGH-Fairness-Cups ist zurzeit der SV Eintracht TV Nordhorn.

Nordhorn. Es ist Halbzeit im VGH-Fairness-Cup der Saison 2016/17 und erneut sind die Fußballer des SV Bad Bentheim in der Grafschaft Bentheim am fairsten aufgetreten: Während in der vergangenen Spielzeit die Erstvertretung an der Spitze lag, steht nun die Reserve auf Platz eins der Fairness-Tabelle. DieKreisligafußballer des Trainerduos Dennis Fischer und Dirk Küpers, Sieger der Spielzeit 2012/13, erzielten in 16 Begegnungen einen Quotienten von 1,25 (Rang 24 in Niedersachsen). Der SVB kassierte 17 gelbe Karten und musste mit einer gelb-roten Karte einen Platzverweis hinnehmen.

Rang zwei in der Grafschaft Bentheim teilen sich mit Olympia Uelsen und Sparta Nordhorn zwei weitere Kreisligisten. Sowohl die Niedergrafschafter als auch die Nordhorner präsentierten sich, was die Platzverweise anging, makellos. Von den Unparteiischen bekamen sie lediglich 25 gelbe Karten gezeigt. Diese Bilanz aus 16 Spielen ergibt einen Quotienten von 1,56.

Ebenfalls ohne Platzverweis blieben die Kreisligisten SV Grenzland Laarwald (Quotient von 2) und Heseper SV (2,4) sowie Bezirksligist SV Wietmarschen (2,4). Der auf Rang fünf geführte Bezirksligist FC Schüttorf 09 ist mit einem Wert von 1,89 das erste Team, das nicht in der Kreisliga aufläuft. Die Landesligisten SV Bad Bentheim und Vorwärts Nordhorn präsentierten sich ebenfalls sehr fair und kommen auf einen Quotienten von 2.

Interessant ist: Der Kreis Grafschaft Bentheim steht im Vergleich mit den anderen Fußball-Kreisen hervorragend da. Die Grafschafter Mannschaften sammelten in insgesamt 373 Partien 722 gelbe, 25 gelb-rote und 7 rote Karten. Damit belegen sie mit einem Durchschnitts-Quotienten von 2,23 einen starken zweiten Rang. Fairster Kreis ist Osnabrück-Land mit einem geringfügig besseren Wert von gerundet ebenfalls 2,23.

Weniger fair ging der SV Eintracht TV zu Werke: Die Nordhorner kassierten in 17 Partien die meisten gelben (46) und gelb-roten Karten (6). Hinzu kommt eine rote Karte, was einen Gesamtwert von 4,06 ergibt; der SV Eintracht TV ist damit das einzige Team mit einer „Vier“ vor dem Komma. Die meisten roten Karten in der Grafschaft – nämlich zwei – kassierte der Drittletzte Union Lohne (2,81). Der vorletzte Platz geht ebenfalls nach Lohne: Die Lohner Kreisliga-Vertretung musste in 16 Partien 44 gelbe Karten und eine gelb-rote Karte hinnehmen – das ergibt einen Wert von 2,94.

Von den niedersächsischen Kreisligen bis zur 1. Bundesliga nehmen am Wettbewerb insgesamt 1005 Mannschaften teil. Und die fairste Mannschaft kommt von unweit der Kreisgrenze: Bezirksligist SC Spelle-Venhaus II sammelte in seinen bisherigen 18 Saisonspielen lediglich 15 gelbe Karten und kommt auf einen Fairness-Quotienten von 0,83.

Im VGH-Fairness-Cup gibt es für gelbe Karten einen Strafpunkt, Gelb-Rot wird mit drei Strafzählern geahndet, Rot kostet fünf „Miese“. Mit zehn Punkten schlagen zudem Sportgerichtsurteile oder auch das Nichtantreten von Mannschaften zu Buche. Die Summe der Strafpunkte geteilt durch die Anzahl der Saisonspiele ergibt den Fairness-Quotienten.

Eine faire Spielweise lohnt sich für die Grafschafter als auch für die emsländischen Fußball-Teams: Die VGH-Regionaldirektion Lingen unterstützt die drei fairsten Teams der benachbarten Landkreise mit insgesamt 2500 Euro in Form von Sportausrüstungs-Gutscheinen für deren Nachwuchsmannschaften. Sofern es noch ein Grafschafter Team an die Spitze der Wertung in Niedersachsen schafft, winkt diesem sogar ein bezahltes Trainingslager in der Sportschule des Niedersächsischen Fußballverbandes.