SV Bad Bentheim verliert Landesliga-Kellerduell

Voxtrup. Die Landesliga-Fußballer des SV Bad Bentheim haben das Kellerduell beim VfR Voxtrup mit 1:3 (0:2) verloren. Der Plan der Obergrafschafter, in Führung zu gehen und dann aus einer guten Defensive heraus zu agieren, war mit einem frühen Gegentreffer bereits nach acht Minuten dahin. Ärgerlich: Die Bad Bentheimer liefen nach einem Ballverlust in einen Konter und ließen vor dem Abschluss von Frieder Schröder zwei Möglichkeiten aus, die Situation zu klären.

Den Gastgebern spielte die Führung in die Karten, sie agierten auf dem holprigen Untergrund defensiv und kauften dem Gegner mit einer aggressiven Zweikampfführung den Schneid ab. Den Grafschaftern fiel gegen diese Spielweise nicht viel ein, sie verzeichneten vor der Pause nur eine gute Chance, als Sebastian Schmagt in der 42. Minute über das Tor schoss. Zu diesem Zeitpunkt lagen sie bereits mit 0:2 zurück, weil Stefan Mensch den Vorsprung der Hausherren in der 38. Minute erhöht hatte.

Das Vorhaben der Gäste, dem Spiel im zweiten Durchgang eine Wende zu geben, wurde früh durchkreuzt, denn Tilman Gust erhöhte für den VfR Voxtrup in der 47. Minute auf 3:0. Den alten Abstand hätte Fabian Holthaus wieder herstellen können, er schoss aber in der 54. Minute aus zehn Metern über das Tor. Etwas später klärte ein VfR-Spieler vor dem gut postierten Schmagt. Der Anschlusstreffer der Bad Bentheimer in der Schlussminute durch Simon Hennig kam dann zu spät, um die Partie noch in eine andere Richtung lenken zu können.

Die frühen Gegentore nahmen den Gästen jeweils den Wind aus den Segeln – vor allem das 0:1. „Das war das, was wir unbedingt vermeiden wollten“, sagte Bad Bentheims Teambetreuer Christian Harink – und fügte hinzu: „Unser Plan war nach acht Minuten über den Haufen geworfen.“

Artikel zum Thema Kellerduell: SV Bad Bentheim trifft auf Voxtrup