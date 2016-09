„SV Grenzland weckt Fietsenbegeisterung“

Uelsen. Als der SV Grenzland Laarwald 1997 erstmals zu den „Fahrrad-4-Tagen“ einlud, da schwangen sich rund 300 Bürger auf den Sattel und erkundeten an vier Tagen auf vier unterschiedlichen Strecken das Grenzgebiet. Das Angebot kam gleich so gut an, dass der Verein es etablierte. Und so treten jeden Sommer Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Rentner in die Pedale. In diesem Jahr zählte der SV Grenzland fast 1350 Fietser mit knapp 3500 Starts.

„Die Fahrrad-4-Tage haben sich zu einer regional bedeutenden Aktion entwickelt, an der gezielt auch sehr viele auswärtige Besucher teilnehmen“, meinte Bodo Werner, Vorsitzender des Kreissportbunds, am Mittwochabend in den Räumen der Volksbank Niedergrafschaft in Uelsen und fügte hinzu: „Wer einmal dabei war, kommt wieder, gibt die Begeisterung weiter und bringt neue Teilnehmer mit.“ Um eine solche Veranstaltung über einen so langen Zeitraum auf die Beine zu stellen, brauche es großes Engagement und viel Ausdauer. Dem SV Grenzland sei es gelungen, die „Fietsenbegeisterung“ zu wecken.

Dafür gab es nun den ersten Platz im Kreiswettbewerb um die „Sterne des Sports“. Die Laarer, die die Organisation der „Fahrrad-4-Tage“ in die Hände eines 24-köpfigen Marktausschusses gelegt haben, erhielten einen bronzenen Stern und einen Scheck in Höhe von 1500 Euro. Der Sieg auf Kreisebene qualifiziert den SV Grenzland für den Landesentscheid, der im Herbst in Bad Zwischenahn ansteht (Silberner Stern). Anfang 2017 wird in Berlin der Bundessieger gekürt (Goldener Stern). Im Vorjahr hatte der TSV Georgsdorf hier einen großen Erfolg erzielt und den zweiten Platz belegt. Die „Sterne des Sports“ sind ein Wettbewerb, den die Volksbanken Raiffeisenbanken gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund ausrichten. Den Kreisentscheid gibt es seit neun Jahren.

Der Wettbewerb sei in der Grafschaft mittlerweile zu einer festen Größe geworden, sagte Berthold Scholte-Meyerink, Vorstand der Volksbank Niedergrafschaft. Er würdige den Breitensport, der in der öffentlichen Wahrnehmung sonst oft zu kurz komme. In den 123 Vereinen im Landkreis werde viel für das soziale Miteinander getan, betonte Bodo Werner. So manche preisverdächtige Idee friste dabei allerdings ein Schlummerdasein und habe die Gelegenheit, durch diesen Wettbewerb entdeckt zu werden.

Für den SV Grenzland ist es bereits der zweite Stern in Bronze. Der Verein hatte 2014 auch auf Kreisebene gewonnen und im Landesfinale den zweiten Platz belegt. Seinerzeit ging es um ein Sportfest für die ganze Gemeinde.

Zwölf Bewerber um den bronzenen Stern des Sports

SV Klausheide: Das Dorfgemeinschaftshaus – ein moderner Klassiker wird gelebt. Belebung des kulturellen und sportlichen Zusammenlebens in einem Ort, in dem die Infrastruktur gegen Null geht.

Boxstaffel „Galaxy" im Karateverein Nordhorn: Fitnessboxen für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren mit und ohne Migrationshintergrund.

Behindertensportverein Nordhorn: Gesunde Ernährung und Sport, auf einzelne Belange abgestimmt.

Reha-Sport Schüttorf: Seit 50 Jahren Arbeit mit behinderten Menschen, Alwin Hilbrink steht seit 40 Jahren an der Spitze.

SG Bad Bentheim: Freizeit auf der Insel Baltrum mit 24 Kindern im Alter von sieben bis zwölf Jahren und sieben Betreuern, stets ausgebucht.

SpVgg. Brandlecht-Hestrup: Generationenübergreifendes Sportkonzept mit dem Ziel, die verschiedenen Altersgruppen zu verbinden.

SSG Schüttorf: Erfolg im Schießsport durch nachhaltige Jugendarbeit, leistungsorientierter Zusammenschluss aus drei Vereinen.

SV Esche: Angebote für Jedermann, die neben den aktiven Sportlern auch die passiven Mitglieder am Vereinsleben teilhaben lassen.

Olympia Uelsen: Kampf gegen Blutkrebs durch eine große Spendenaktion für die Deutsche Knochenmark-Spenderdatei.

Vorwärts Nordhorn: Inklusion bringt Sport „vorwärts": Perspektiven und Möglichkeiten für Behinderte und Nichtbehinderte.

TuS Gildehaus: 20 Jahre Altenriege: Die Seniorengruppe des Vereins hält die Sportanlage in Schuss und packt mit an, wo Hilfe nötig ist.

