SV Klausheide gewinnt ersten Huesmann-Cup

Nordhorn. Zwei Mannschaften aus der Bezirksliga waren am Start, zudem vier gestandene Kreisligisten, darunter der aktuelle Tabellenführer. Aber nicht der VfL Weiße Elf, der SV Eintracht TV oder Brandlecht-Hestrup hat der Premiere des Hallenfußball-Turniers von Sparta Nordhorn um den Huesmann-Cup seinen Stempel aufgedrückt, sondern: der SV Klausheide. „Wir wollten einfach nur Spaß haben“, sagte Eugen Siebert, der Trainer Sascha Gerritzen an der Außenlinie vertrat. Das gelang: Der SVK zog souverän ins Halbfinale ein, holte dort gegen Eintracht zwei Mal einen Rückstand auf und setzte sich schließlich im Penaltyschießen durch – ebenso wie im Finale gegen den VfL Weiße Elf.

Dank des Turniersiegs können die Klausheider schon fast ihre Teilnahme am Masters in Emlichheim planen. „Ich hoffe, dass die Punkte reichen“, sagte Siebert, „Klausheide wäre das erste Mal überhaupt dabei. Für uns war diese Aussicht vor dem Finale noch einmal eine große Motivation.“

Der SV Klausheide hatte in der Vorrundengruppe B ebenso wie der Bezirksligist VfL Weiße Elf die ersten beiden Spiele gewonnen und mit sechs Punkten die vorzeitige Qualifikation für die K.-o.-Runde geschafft. Frühzeitig raus war Gastgeber NS Sparta nach zwei 1:2-Niederlagen gegen Klausheide und den VfL. „Uns hat in beiden Partien ein schwacher Start ein besseres Ergebnis gekostet“, ärgerte sich Trainer Thorsten Veldboer, der mit dem Premierenabend dennoch zufrieden war: „Die Zuschauer haben viele Tore gesehen, es gab spannende Spiele und keine Verletzten.“ Sein Kreisliga-Team hatte das Turnier weitgehend in Eigenregie organisiert.

Keine Überraschungen gab es in der Gruppe A, in der sich Eintracht (neun Punkte) und Brandlecht (sechs) durchsetzten. Im Halbfinale war für beide Teams aber Schluss: Der Bezirksligist vom Heideweg unterlag Klausheide nach einem 2:2 in regulärer Spielzeit mit 2:3 im Penaltyschießen, Brandlecht verlor danach gegen einen stark aufspielenden VfL Weiße Elf mit 2:5. Im Finale aber konnte die Bezirksliga-Mannschaft von Trainer Thomas kleine Lögte an diese Leistung nicht anknüpfen, auch wenn Mikhail Özdemir das frühe 1:0 für Klausheide durch Marcel Witte kurz vor Schluss ausglich. Die letzten anderthalb Minuten des Endspiels spielte der VfL in Unterzahl, doch Klausheide verzichtete darauf, die Entscheidung in regulärer Spielzeit zu suchen. Offenbar war das Vertrauen in die eigene Penalty-Stärke und die Killer-Qualität von Torwart Simon Bartels groß genug – zu recht, wie sich kurz danach zeigte.