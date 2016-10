SV Vorwärts freut sich über „Meilenstein“

Der Nordhorner Sportverein hat am Mittwoch seine neuen Kunstrasen-Spielfelder am Immenweg offiziell eingeweiht. Spielausfälle und eingeschränkte Trainingsmöglichkeiten sollen damit der Vergangenheit angehören.

Nordhorn. Nach nur wenigen Wochen Bauzeit hat der SV Vorwärts Nordhorn am Mittwoch seine neuen Kunstrasen-Spielfelder auf dem Vereinsgelände am Immenweg eingeweiht. Die 9400 Quadratmeter mit dem Belag „Domo Varioslide S Pro“ auf dem „Platz vier“ genannten Spielfeld und einer angrenzenden Trainingsfläche wurden am Mittwoch offiziell in Betrieb genommen. Wie gut sich der Untergrund auch nach ergiebigen Regenfällen bespielen lässt, sahen die Ehrengäste aus Politik, Verwaltung und Sport, als Nachwuchskicker verschiedener Altersklassen dem Spielgerät nachjagten.

Die neue Kunstrasenfläche hat der Verein nach Genehmigung durch die zuständigen Gremien komplett in Eigenregie errichtet. Treibende Kraft und Initiator war der Nordhorner Unternehmer Hans Harms-Ensink, der beim Verein vom Immenweg als Jugendtrainer aktiv ist. „Er hat uns als Projektplaner und -leiter immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Hans Harms-Ensink hat maßgeblich an der Umsetzung und dem Gelingen dieses für uns doch sehr ehrgeizigen Bauvorhabens mitgewirkt“, sagte der Vorwärts-Vorsitzende Gerd Snieders. Auch Bürgermeister Thomas Berling und Landrat Friedrich Kethorn lobten das Engagement des Projektleiters, der sich in der Planung ausgiebig über verschiedene Kunstrasensysteme informiert und darüber hinaus die Finanzierung vorangetrieben hatte.

Die Baukosten für die Kunstrasenspielfelder betragen etwa 450.000 Euro (die GN berichteten). „Wir gehen davon aus, dass dieser Kostenrahmen eingehalten wird“, sagte Snieders, der auch allen ehrenamtlichen Helfern für ihr Engagement dankte. Der SV Vorwärts bringt einen Teil der Baukosten mit der Hilfe von Investoren und Sponsoren sowie durch Eigenleistungen auf. Darüber hinaus wurden bei der Stadt Nordhorn, beim Landkreis und dem Landessportbund Fördergelder beantragt, die bei Genehmigung zum Teil jedoch eventuell erst in etlichen Jahren abgerufen werden können. „Die Sicherstellung der Vor- und Zwischenfinanzierung war ein großes Thema. Viele Sponsoren und Investoren haben uns hierbei unterstützt und die Finanzierung gesichert“, sagte Snieders. Die erste Fußballmannschaft zum Beispiel übergab bei der Einweihung einen Scheck in Höhe von 3000 Euro an den Vereinsvorsitzenden.

Projektleiter Harms-Ensink wertete den Bau der Kunstrasen-Spielfelder, auf denen zeitgleich drei Mannschaften trainieren können, als „Meilenstein“ für die Fußballabteilung. Und der Vereinsvorsitzende Gerd Snieders stellte fest: „Wir haben ein schönes Sportzentrum in Stadtflur geschaffen, auf das wir stolz sein können.“

Bürgermeister Berling lobte den SV Vorwärts: „Der Verein überzeugt immer wieder mit sehr professioneller Leistung.“ Mit Blick auf die Umsetzung des Projektes in Rekordzeit sagte er mit einem Augenzwinkern: „Ich weiß nicht, ob wir so etwas Schnelles schon einmal hatten bei der Stadt.“ Georg Alferink, der Vorsitzende des Kreisfußballverbandes, überbrachte die Grüße des Fußball-Bezirkes sowie des Niedersächsischen Fußball-Verbandes – und übergab einen Spielball.

