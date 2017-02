SVW verliert Spiel und Annika Lambers

his Oythe. In der Volleyball-Regionalliga hat der SV Wietmarschen beim VfL Oythe II nicht an die starke Leistung der Vorwoche anknüpfen können. Nach dem 3:0-Erfolg im Verfolgerduell mit dem Oldenburger TB musste die Mannschaft von Trainer Matthias Haarmann am Sonnabend eine 1:3 (25:16, 16:25, 22:25, 23:25)-Niederlage einstecken. Überschattet wurde die Partie von einer Verletzung von Annika Lambers. Die Angreiferin verdrehte sich Mitte des zweiten Satzes das Knie und musste mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden. Dafür wurde die Partie insgesamt eine halbe Stunde unterbrochen. Die erste Diagnose bestätigte die Befürchtung eines Kreuzbandrisses aber nicht. „Es sieht zum Glück so aus, dass es nicht so schlimm ist wie zunächst befürchtet“, berichtete Haarmann. Gewissheit wird heute aber erst eine MRT-Untersuchung bringen.

Die Wietmarscherinnen waren mit viel Schwung in die Partie gestartet und setzten beim 25:16 im ersten Satz das um, was sie sich vorgenommen hatten. Im zweiten Durchgang lief es aber von Anfang an nicht mehr rund. Als Lambers sich verletzte, lagen die Gäste bereits mit 4:11 zurück. Nach der Verletzungspause bauten die Gastgeberinnen den Vorsprung weiter bis zum 25:16 aus.

Im dritten Satz starteten die Wietmarscherinnen mit einer 7:1-Führung, doch der Vorsprung schmolz Stück für Stück zusammen. Ins Hintertreffen gerieten die Gäste, als Oythe am Ende des Satzes aus einem 18:20 eine 23:20-Führung machte. „Das Auf und Ab in den Sätzen ist bei uns in dieser Saison ein Problem“, haderte Haarmann.

Das galt auch für den vierten Spielabschnitt. Nach ausgeglichenem Beginn erspielte sich das SVW-Team gegen Satzende einen 21:17-Vorsprung. Aber auch der reichte nicht, um in den Tiebreak einzuziehen. „Das war eine ärgerliche Niederlage. Wir haben unsere gute Ausgangsposition vom letzten Wochenende nicht genutzt“, bilanzierte der SVW-Verantwortliche.