Sympathisches und abwechslungsreiches Konzert

Viel Beifall haben die „German Tenors“ Luis del Rio und Johannes Groß sowie die Organistin Claudia Hirschfeld vom Publikum für ihr Konzert in der Alten Kirche am Markt in Nordhorn bekommen.

Nordhorn. Gesang und Orgel sind in der Alten Kirche am Markt an der Tagesordnung, aber die Version, die die „German Tenors“ mit Claudia Hirschfeld am Donnerstag zu Gehör brachten, war von anderem Kaliber: Zwei stimmungsvolle Tenöre, die locker die ganze Kirche füllen, und eine Organistin, die ihr wie ein „Bügelautomat“ (so Johannes Groß) anmutendes Instrument als „Orchester“ bezeichnete, darauf orchestrale Klänge großer Bandbreite erzeugte und die Sänger beachtlich originalgetreu begleitete.

Gleich zu Beginn zeigten Johannes Groß und Luis del Rio, dass ihre Stimmen so gut harmonieren, dass sie sich fast unmerklich zeilenweise abwechseln können und so „La donna è mobile“ in einem Guss gestalteten.

Es folgte eine lockere Folge von Soloarien ( „E lucevan le stelle“ aus Tosca, „Zwei Märchenaugen“ von Emmerich Kálmán, „Non ti scordar di me“, „Vergissmeinnicht“, „Granada“), bei denen abwechselnd Johannes Groß‘ klare, kräftige und Luis del Rios etwas weichere, hellere Stimme gleichermaßen gefühlvoll wie leidenschaftlich in die Kirche schmetterten.

Claudia Hirschfeld lieferte nicht nur die Illusion eines Hintergrundorchesters, sondern lockerte die Folge der Stücke auf durch virtuos wirkende Instrumentalstücke wie Verdis „Gefangenenchor“ und den „Säbeltanz“ von Aram Chatcharturian.

Den äußeren Zusammenhang des Konzertes bildeten kleine Anekdoten, die leider nicht überall in der Kirche zu verstehen waren. Glücklicherweise brauchten die Herren beim Singen kein Mikrofon, sodass sie ihre Stimmen entfalten oder zurücknehmen konnten, ohne auf Technik Rücksicht nehmen zu müssen, wie zum Beispiel beim nächsten gemeinsamen Stück: „Freunde, das Leben ist lebenswert“ von Franz Lehár am Ende des ersten Teils.

Nach der Pause wurde die Bandbreite noch etwas größer: Instrumental von J. S. Bachs Toccata d-Moll – jedenfalls in Auszügen und mit rockigen Elementen eingeschmuggelt, inzwischen tanzte Claudia Hirschfeld quasi auf ihrer Orgelbank, um alle Tasten und Knöpfe zu erreichen –, bis zu einer schmissigen Komposition, die in einen Boogie-Woogie gleich mehrere Gospels einbaute und begeisterten Beifall auslöste. Die Sänger, klassisch ruhig, schwelgten in Stücken wie „Solamente una vez“ von Augustin Lara, dem „Wolgalied“ von Franz Lehár und natürlich „Nessun dorma“ von Giacomo Puccini. Johannes Groß‘ kräftiges dramatisches Operntimbre konnte genauso süß schmachten wie Luis del Rios sanftere offenere Stimme aufblühen, sodass sie für die letzten Werke „Dein ist mein ganzes Herz“ (dem offiziell letzten Stück), „O sole mio“ (Luis del Rio von vorne, Johannes Groß spazierte nach hinten), „Funiculi, funicula“ (schmissig zum Mitklatschen) und als letzte Zugabe noch einmal „La donna è mobile“ wieder bruchlos abwechselnd und zwischendurch gemeinsam im Duett singen konnten.

Die Stimmung des Publikums stieg von Stück zu Stück, bis letztlich großer Jubel ausbrach, um die Künstler für ein sympathisches und abwechslungsreiches Konzert zu belohnen.