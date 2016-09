„Tabaluga“ und Peter Maffay proben in Lingen

Peter Maffay und der grüne Drache „Tabaluga“ kommen nach Lingen und bereiten sich dort auf ihre große Tour „Es lebe die Freundschaft!“ vor. Am 12. September ist ein großer Empfang am neuen Hafen geplant.

gn Lingen. „Es lebe die Freundschaft!“ heißt es ab Montag, 12. September, in Lingen. An diesem Tag wird „Tabaluga“ mit einem Schiff aus Grünland kommend in den Neuen Hafen von Lingen einfahren, um mit Peter Maffay und seinen Freunden das neue Musical zum aktuellen Album in der Emslandarena einzustudieren.

„Die Kinder von Lingen werden den kleinen grünen Drachen am Neuen Hafen in Empfang nehmen und zum historischen Rathaus am Marktplatz begleiten“, teilt die Emslandarena mit. Dort wird Oberbürgermeister Dieter Krone „Tabaluga“ gegen 14 Uhr gemeinsam mit Peter Maffay feierlich auf der großen Freitreppe begrüßen. „Tabaluga“ darf sich sogar in das „Goldene Buch“ der Stadt eintragen.

„Bis Peter Maffay ab dem 7. Oktober mit dem Musical „Tabaluga – Es lebe die Freundschaft!“ auf große Arenatour durch 19 Städte geht, wird sich das gesamte Team in Lingen an der Ems niederlassen und den Grundstein dafür legen, dass das Rockmärchen um den kleinen Drachen erneut mit unvergesslichen Songs, faszinierenden Lichteffekten und atemberaubenden Kostümen das kleine und große Publikum im ganzen Land begeistert“, heißt es vom Veranstalter weiter.

Neben Peter Maffay und seiner Band ist Rufus Beck als Regisseur und Co-Autor beteiligt. Er wird auch die Rollen des Magiers und des Käfers spielen. Auf der Bühne werden weitere prominente Gäste wie Heinz Hoenig als Arktos oder Uwe Ochsenknecht als Wahrsagerin und Pechvogel dabei sein. Aufführungen sind unter anderem in Hamburg, Dortmund, Oberhausen Hannover, Bremen und Köln geplant. Mehr unter www.maffay.de oder www.emslandarena.com.

