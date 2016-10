Tafeln informieren über bedrohte Haustierrasse

Neue Infotafeln, die in Kooperation zwischen der Naturschutzstiftung Grafschaft Bentheim und der NABU-Kreisgruppe erstellt wurden, informieren Spaziergänger und Radfahrer jetzt über ein Beweidungsprojekt in Neuenhaus.

ab Neuenhaus. Die 35 schwarzbunten Kühe, die seit einiger Zeit auf den Grünlandflächen entlang der Bundesstraße 403 in Neuenhaus weiden, gehören inzwischen zum gewohnten Bild. Es handelt sich bei den Kühen um eine alte Haustierrasse, das Schwarzbunte Niederungsrind, von der es vor wenigen Jahren nur noch eine einzige Herde in der Grafschaft gab. Neue Infotafeln, die in Kooperation zwischen der Naturschutzstiftung Grafschaft Bentheim und der NABU-Kreisgruppe Grafschaft Bentheim erstellt wurden, informieren Spaziergänger und Radfahrer nun über das Beweidungsprojekt. Die Grafschafter Volksbank und die Stadt Neuenhaus ermöglichten mit ihren Zuwendungen in Höhe von 3500 und 3000 Euro die Umsetzung. Mit dem Geld wurden nicht nur die Tafeln angeschafft, auch Zäune und Weidentore konnten gebaut werden.

Kühe als Landschaftspfleger

Die Naturschutzstiftung und die NABU-Kreisgruppe haben sich dafür eingesetzt, dass die Herde in der Grafschaft bleiben kann. In Neuenhaus werden die Mutterkühe und ihre Kälber nun von der Schäferei Zwafink aus Uelsen als tierische Landschaftspfleger eingesetzt. Sie beweiden die Grünlandflächen, die mit dem Bau der Neuenhauser Südumgehung vor 13 Jahren als Ausgleichsflächen entstanden sind und sich im Besitz der Stadt Neuenhaus und der Naturschutzstiftung befinden. Sie grasen auf einer Fläche von insgesamt fünf Hektar.

Ruhiges Gemüt

Interessierte erfahren auf den Infotafeln, dass die robusten Niederungsrinder optimal an die hiesigen Wetterbedingungen angepasst sind und sich durch ein ruhiges Gemüt auszeichnen. Wiesen, die extensiv beweidet werden, sind oft artenreicher als reine Mähwiesen. So tragen diese Kompensationsflächen zum einen zur Erhöhung der biologischen Vielfalt in der Landschaft bei, zum anderen fördern sie den Erhalt einer gefährdeten Haustierrasse. Das Beweidungsprojekt gebe ein starkes Signal für die Region und bringe die ursprüngliche Landwirtschaft noch einmal zum Vorschein, sagte der Neuenhauser Stadtdirektor Günter Oldekamp. Am Goldammerweg und Eisvogelweg – südlich der Bundesstraße 403 in der Nähe des Vereinsgeländes vom SSC Grasdorf – stehen auf den Ausgleichsflächen außerdem Obstbäume, die frei zugänglich sind.

Übrigens: Das Schwarzbunte Niederungsrind wurde von der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen zur „Gefährdeten Haustierrasse des Jahres 2016“ benannt.