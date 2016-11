Tage der offenen Tür an Nordhorns Berufsschulen

Alle zwei Jahre öffnen die Berufsbildenden Schulen in Nordhorn ihre Türen und bieten Unschlüssigen eine Fülle an Ausbildungsmöglichkeiten. GBS, KBS und BBS empfangen heute von 10 bis 13 Uhr Besucher.

Nordhorn. Julian Brink ist überwältigt. Der 16-jährige Schüler der Oberschule Deegfeld steht in den Räumen der Gewerblichen Berufsbildenden Schule (GBS) an der Denekamper Straße. Gleich drei Ausbildungsbetriebe, die sich hier im Rahmen der „Tage der offenen Tür an den Berufsbildenden Schulen in Nordhorn“ präsentieren, drücken ihm Broschüren in die Hand und fordern ihn auf, sich bei ihnen zu bewerben. „Es war schon komisch, dass alle auf mich zugekommen sind“, sagt der 16-Jährige hinterher. Zusammen mit seinem Klassenkameraden Jonas Huettenhuis hat er sich ein Bild von den einzelnen Ausbildungsmöglichkeiten gemacht.

Noch mehr zu sehen gibt es auf der gegenüberliegenden Straßenseite „Am Bölt“. Neben den GBS haben dort auch die Kaufmännischen Berufsbildenden Schulen (kurz: KBS) und die Berufsbildenden Schulen (BBS) Gesundheit und Soziales ihre Türen geöffnet. Wer am Sonnabend zwischen 10 und 13 Uhr noch bei den „Tagen der offenen Tür“ in Klassenräume und Werkstätten spickt, entdeckt unter anderem die Klassen für Gartenbau und Floristik sowie Agrarwissenschaft. Hinter der Türe, an der ein Plakat mit der Aufschrift „Nur die Harten kommen in den Garten“ hängt, sitzt Lehrerin Anja Göhlfennen und bastelt Adventskränze. „Im Garten- und Landschaftsbau gibt es gute Aussichten auf einen Ausbildungsplatz“, erzählt sie. „Alle, die in diesem Bereich einen Job wollen, bekommen ihn in der Regel auch.“ Ihr Lehrerkollege Ingo Moss ergänzt: „Immer mehr Leute sind bereit, mehr Geld für ihren Garten auszugeben.“ Diese Bereitschaft kommt den Landschaftsgärtnern zugute. Vorausgesetzt: „Bewerber müssen körperlich belastbar sein, Interesse am Grünen haben und dürfen nicht gegen Pflanzen allergisch sein“, zählt Göhlfennen auf. „Die Schüler müssen eine Menge botanischer Namen lernen. Das ist schon ein Knackpunkt.“

Handwerkliche Berufe gibt es an den „Tagen der offenen Türen“ einige zu sehen – und zu erleben. In der Abteilung „Holztechnik“ dürfen Besucher selbst zu Hammer und Bohrer greifen, im Bereich „Bautechnik“ werden Mauern gebaut und Treppen angelegt.

Das Interesse der Besucher halte sich allerdings in überschaubaren Grenzen, erzählen GBS-Schüler. Sie bemängeln, dass sich die Schüler nur solange für ihren Ausbildungsberuf interessieren, bis die Fragen auf ihrem Laufzettel ausgefüllt sind.

Verhaltenes Interesse hat auch Maike Humbert von der Firma Rosen aus Lingen festgestellt. Die Personalreferentin sucht zusammen mit ihrer Kollegin Inga Deters nach den „Mitarbeitern von morgen“. Gemeinsam versuchen die beiden, Azubis für ihre Firma werben. Rosen inspiziert im Kerngeschäft Pipelines. „Bei uns wird fast jeder Azubi übernommen, der bleiben will“, rührt Humbert die Werbetrommel. Doch das Interesse bleibt verhalten. „Viele Schüler setzen sich noch nicht so mit dem Thema Ausbildung und Beruf auseinander“, erklärt sich die Personalreferentin die Situation.

Überraschende Berufsbilder zu entdecken

Wer dennoch mit neugierigem Blick durch die vielen Gänge und Fluren der Berufsbildenden Schulen schlendert, entdeckt überraschende Ausbildungsberufe wie den kaufmännischen Assistenten für Fremdsprachen und Korrespondenz. „Die Besucher gehen lieber dorthin, wo es etwas zu essen gibt und sie sich die Haare machen lassen können“, erzählt die 16-jährige Cathalina Schomberg-Tenorio. „Das ist schade, denn der Beruf ist echt interessant.“ Was sie und ihre Klassenkameradin Laura Shugaadin an ihrem Ausbildungsberuf schätzen: Der Job bringe es mit sich, dass man öfters auf Reisen gehe. Shugaadin etwa macht während ihrer Ausbildung ein Praktikum in einem Hotel in der Türkei.

Deutlich dichter gedrängt ist es tatsächlich bei den Friseuren und Kosmetikern, wo sich Besucher die Haare machen lassen können, Hände und Füße gepflegt werden. In einem abgedunkelten Raum liegen Besucher beispielsweise bis zum Kinn zugedeckt in Stühlen und lassen Gesichtsmasken einwirken, während im Hintergrund Entspannungsmusik läuft.

Die Gastronomen bieten unter anderem eine Cocktailbar und mixen Drinks für Besucher. Außerdem haben sie eine Gyrospfanne aufgestellt, die regen Zulauf hatte. Allerdings lautete von den angehenden Köchen und Restaurantfachmännern auch hier das eher ernüchternde Fazit: „Die Schüler kommen eigentlich nur zum Essen. Fragen zur Ausbildung stellen sie eher nicht.“

Julian Brink ist mit einer klaren Vorstellung zu den „Tagen der offenen Tür“ gegangen. Er möchte nach der Schule auf jeden Fall einen Beruf in der Kunststoffverarbeitung. „Das ist spaßig und vielfältig“, sagt er. Mit drei Betrieben, die bereits auf sein Bewerbungsschreiben warten, will er sich so schnell wie möglich in Verbindung setzen. Für ihn hat sich der Besuch gelohnt. Bestenfalls winkt ihm bereits im Sommer ein Ausbildungsplatz.

