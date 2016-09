Tagespflege in Veldhausen geplant

Die Diakonie-Station Neuenhaus will bis Mitte 2017 in Veldhausen ein Tagespflege-Angebot aufbauen. Im ehemaligen Haus der Freien evangelischen Gemeinde sollen 20 Plätze entstehen.

Veldhausen. Die Freie evangelische Gemeinde Grafschaft Bentheim hat sich entschlossen, das 1994 an der Schubertstraße 4 in Veldhausen errichtete Gemeindehaus an die Diakonie-Station Neuenhaus zu veräußern. Dort sollen nach Um- und Neubau 20 Plätze für ein Tagespflegeangebot entstehen.

Das Leitungsteam der Diakonie um Pflegdienstleiterin Johanne Raben sowie ihre Stellvertreterinnen Gertrud Berends und Ingrid Ebbers und der Geschäftsführer der Diakonie-Station Manfred Gellink freuen sich darüber, mit dem von der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) erworbenen Gebäude einen guten Standort für den Aufbau einer Tagespflegeeinrichtung in Veldhausen gefunden zu haben. Sie übernahmen den obligatorischen Schlüssel von Pastor Marco van der Velde und Gemeindeleiter Hermann Klaaßen.

Angebotsvielfalt darstellen

Gellink erklärte: „Es ist geplant, das Gebäude geringfügig zu verändern, da die Räumlichkeiten für die geplante Nutzung grundsätzlich geeignet sind. Es soll einen Erweiterungsbau geben, um in dem Haus eine Angebotsvielfalt darstellen zu können und um eine größere Besucherzahl beherbergen zu können. Es soll aber weiterhin ein Gebäude sein, wo man freiwillig gerne hingeht Wir wollen den Um- und Neubau so gestalten, dass man meint, gar nicht pflegebedürftig zu sein.“ Pastor Marco van der Velde sagte: „Ab sofort feiern wir Gottesdienst an der Lange Straße 60 in Nordhorn, wo wir die Räume einer befreundeten Gemeinde nutzen dürfen. Wir sind sehr dankbar für die Zeit in Veldhausen und freuen uns, dass das Gebäude in dieser Weise weiter genutzt wird.“

Den Erweiterungsbau hat Architekt Dipl.-Ing. Heinz-Gert Lambers aus Osterwald geplant. Dabei konnte er an seine Konzeptionen aus den 1990er-Jahren anknüpfen – er war seinerzeit auch schon der Planer für das Gemeindehaus der FeG. Da die Planungsunterlagen bereits fertig sind, beabsichtigt die Diakonie-Station einen möglichst baldigen Baubeginn und eine Fertigstellung der Einrichtung Mitte des kommenden Jahres.

Beliebter Senioren-Treffpunkt für Veldhausen

Gellink ergänzte: „Die Einrichtung soll sich zu einem beliebten Senioren-Treffpunkt für Veldhausen entwickeln. Das 1700 Quadratmeter große Grundstück grenzt an den Mühlenteich und bietet somit das Potenzial für einen attraktiven Außenbereich.“ „Lasst den Worten Taten folgen“, meinte der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Sozialen Dienste Nordhorn Niedergrafschaft, Pastor Fritz Baarlink von der altreformierten Kirchengemeinde Veldhausen. Er sieht wie Pastor Bernd Roters von der reformierten Kirchengemeinde Veldhausen die Einrichtung in guten Händen.