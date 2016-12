„TapDuDep“ holen Platz 6 bei WM im Stepptanz

Die Nordhorner Formation „TapDuDep“ hat den sechsten Platz bei der Weltmeisterschaft im Stepptanz geholt. Sie führten „primitive Rhythmen“ in Steinzeit-Outfits vor.

gn Nordhorn. Bei der Weltmeisterschaft im Stepptanz hat es die Nordhorner Stepptanzformation „TapDuDep“ bis ins Finale geschafft und Rang 6 erreicht.

1600 Tänzerinnen und Tänzer aus 18 Nationen haben sich in der vergangenen Woche in der Sachsen Arena in Riesa getroffen, um ihre Weltmeister zu ermitteln. Angetreten sind auch „TapDuDep“. Bereits zum zehnten Mal startete die Nordhorner Stepptanz-Formation bei einer Weltmeisterschaft.

Die fünf Tänzer hatten sich auf ihren Auftritt mithilfe von Mentaltrainer Hendrik Höfken aus Dorsten akribisch vorbereitet. Der Finalvortrag „Crude Rhythms“, zu deutsch „primitive Rhythmen“, im Steinzeit-Outfit konnte durch gute Technik, hohe Musikalität und überragende Imagewerte punkten.

Die Nordhorner qualifizierten sich klar für das Finale der besten sieben kleinen Gruppen. Entsprechend groß war der Jubel bei den deutschen Fans, die das Geschehen per Fernschalte in der heimischen Tanzschule in Nordhorn verfolgten.

Im Finalvortrag steigerten sich Kerstin Vogel, Thomas Lichtenberg, Sabine Brückner, Anja Rieke und Burkhard Friedrich, noch einmal und zeigten laut Trainer Burkhard Friedrich ihre beste Saisonleistung.

Entsprechend gespannt und erwartungsvoll warteten sie auf das Urteil der siebenköpfigen Jury aus Australien, Südafrika, Deutschland, England, Kroatien, USA und Kanada.

In einem äußerst knappen Finalentscheid mit Wertungen von Platz 2 bis Platz 7 ertanzte sich „TapDuDep“ letztlich Platz 6 der diesjährigen Weltmeisterschaft. Der Titel ging an den Sieger der vergangenen fünf Jahre aus dem tschechischen Brünn.

Trainer Burkhard Friedrich zeigte sich dennoch hochzufrieden: „Natürlich wollten wir weiter vorne platziert werden. Leider haben uns die Wertungsrichter aus Kroatien, USA und Kanada nicht unterstützt. Allerdings sind wir mit unserer Finalleistung sehr zufrieden.“ Im Finale sei es dem Quintett von „TapDuDep“ gelungen, dem Druck im Finale standzuhalten und sich überzeugend zu präsentieren. „Die Konkurrenz hat sich vor allem technisch deutlich verbessert. Dadurch werden die Entscheidungen an der Spitze immer enger. Aber unser polarisierender Vortrag hat diese WM klar bereichert, weil wir unverändert unseren eigenen choreografischen Weg gehen und uns dadurch deutlich von den Vorträgen der Konkurrenz abheben“, erklärte Friedrich. „Die große positive Resonanz der Tänzer- und Trainergemeinschaft ermutigt uns, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen“, resümierte er.

Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.facebook.com/tapdudep oder www.tanzschule-jobmann.de.