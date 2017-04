Tatsachen auf den Kopf gestellt: Freispruch

gh Nordhorn. Der 32-jährige Kfz-Meister aus Nordhorn war wegen schwerer Körperverletzung vor dem Amtsgericht Nordhorn angeklagt. Bei einem Tanzvergnügen in der Nordhorner „Klosterschänke“ im April des letzten Jahres soll er einen Security-Mann des Lokals zu Boden gestreckt haben.

Schon gleich nach Verhandlungsbeginn wurde deutlich, dass hinter dieser Anklage ein Fragezeichen stand. Denn das Gericht unter dem Vorsitz von Richter Ratering machte dem Angeklagten mit seinem Verteidiger, Rechtsanwalt Unke aus Nordhorn, das Angebot, die Verhandlung nach Paragraf 154 der Strafprozessordnung einzustellen – bei einer Geldauflage von 500 Euro. Darauf gab es von der Anklagebank keine Reaktion. Auf erneutes Nachfragen des Richters bedeutete ihm der Kfz-Meister mit Unterstützung seines Anwalts nur kühl, er sei völlig unschuldig und sehe deshalb auch nicht ein, weshalb er 500 Euro zahlen solle.

So nahm die Verhandlung ihren Lauf. Und im Zuge der Beweisaufnahme wurde Folgendes deutlich: Der Kfz-Meister hatte mit seiner russlanddeutschen Connection, zu der außer ihm noch Bruder, Vetter und Bekannte nebst deren Gattinnen gehörten, „getanzt, getrunken und gefeiert“.

Im weiteren Verlauf des Abends bat seine Gattin einen in der Nähe ihres Tisches postierten Security-Mann auf ein Gläschen Wodka oder auch zwei in ihre Runde, was der auch gern annahm (trotz Alkoholverbots). Als später der Vetter sich schlecht fühlte und – nach Toilettengang – beim Stolpern über eine Stufe zu Boden ging und so schnell nicht wieder auf die Beine kam, geriet der Security-Mann ganz außer sich.

Mit den Worten „Jetzt schmeiß ich Dich raus!“ machte er Anstalten, den Vetter aus dem Saal zu schleifen. Der Kfz-Meister ging dazwischen, was ihm schlecht bekam. Denn der Security-Mann, ein Kraftsportler mit einem reichlichen Doppelzentner Kampfgewicht, nahm ihn in den Schwitzkasten und drückte ihn förmlich unter sich platt. Erst als andere Security-Leute dazu kamen und bald auch die Polizei in der Tür stand, löste sich das Kampfgeschehen auf.

Der Bruder des angeklagten Kfz-Meisters hatte inzwischen ein Taxi bestellt und die russlanddeutsche Tanzgesellschaft begab sich nach Hause. Der Krankenhausbesuch am nächsten Morgen ergab laut ärztlichem Attest Verletzungen im Nackenbereich, mehrere Hämatome auch im Gesicht sowie einen lädierten Arm.

Richter Ratering ließ insgesamt sieben Augenzeugen zu Worte kommen. Sie bestätigten übereinstimmend den Tathergang in der Darstellung des Kfz-Meisters. Selbst zwei der Security-Leute äußerten sich unbestimmt und unterstützten nicht die Version der Anklageschrift. Der einzige Zeuge, der trotz ordnungsgemäßer Ladung der Verhandlung unentschuldigt fernblieb, war der angeblich geschädigte Doppelzentner-Security-Mann. Das Gericht hielt aber nach Stand der Beweisaufnahme seine Aussage für entbehrlich.

So ließ die Staatsanwältin konsequenterweise in ihrem Strafantrag die Anklage „wegen gefährlicher Körperverletzung“ fallen und beantragte „Freispruch auf Kosten der Staatskasse“. Auch Richter Ratering begründete kurz, aber unmissverständlich, warum nur ein Freispruch infrage komme.

Dem widersprach natürlich auch Rechtsanwalt Unke nicht, wenn er auch mit einem Augenzwinkern hinzufügte, dass er durch dieses Urteil der einzige Geschädigte sei: Die Staatskasse bezahle ihn schlechter als sein Mandant es laut Gebührenordnung im Falle einer Verurteilung hätte tun müssen.