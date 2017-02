Tatverdächtiger der Bluttat in Ahaus festgenommen

Eine junge Frau ist in der Nacht zum Sonnabend in Ahaus auf der Straße mit mehreren Messerstichen von einem Mann getötet worden. Nach einer internationalen Fahndung ist der Tatverdächtige nun gefasst.

Ahaus. Nach der tödlichen Messerattacke auf eine junge Frau in Ahaus im Münsterland hat die Polizei den mutmaßlichen Täter auf der Flucht in der Schweiz festgenommen. Der 27-jährige Asylbewerber sei am Dienstag in Basel verhaftet worden, teilte die Staatsanwaltschaft Münster mit. Er steht unter Verdacht, die 22 Jahre alte Frau in der Nacht zum Samstag auf offener Straße mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. Sie verblutete später im Krankenhaus. Die Frau hatte sich ehrenamtlich für Flüchtlinge engagiert. Ob sich Täter und Opfer daher kannten, ist für die Ermittler noch unklar.

Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge seien die beiden miteinander bekannt gewesen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Botzenhardt. Die Frau sei seit Längerem in der Flüchtlingshilfe der Caritas in Ahaus tätig gewesen. Ob der Asylbewerber die junge Frau in diesem Kontext kennenlernte, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte Botzenhardt.

Derzeit sitzt der per internationalem Haftbefehl gesuchte 27-Jährige in der Schweiz in Haft. Die Staatsanwaltschaft Münster hat seine Auslieferung beantragt. Er soll erst nach seiner Ankunft in Deutschland befragt werden.

Hinweis der Redaktion: Grundsätzlich können Artikel auf GN-Online nicht kommentiert werden, die über Kriminalfälle, Unfälle, Unglücke etc. berichten, bei denen Menschen schwer verletzt oder getötet wurden. Hintergrund ist unser Bestreben, gerade im lokalen, sehr persönlichen Umfeld die Opfer und deren Angehörige zu schützen. Aber wir haben als Redaktion selbstverständlich auch dafür Sorge zu tragen, dass die Unschuldsvermutung, die bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung des Täters gilt, gewahrt wird.