Der Tierpark Nordhorn plant die nächste Eierbaum-Aktion. Dafür können Kinder bunte Ostereier selbst gestalten und sie im Tierpark abgeben. Die Eier werden dann an einen Baum gehängt. mehr...

Nordhorns Partnerschaftskomitee will sich angesichts wachsender Europa-Feindlichkeit noch mehr für Europa starkmachen. Der Ausschuss bestätigte einstimmig seine beiden Vorsitzenden in ihren Ämtern. mehr...

Der Landkreis Grafschaft Bentheim hat für die Anne-Frank-Schule an der von-Behring-Straße in Nordhorn keine Verwendung mehr. Jetzt soll das Schulgebäude samt Grundstück und Turnhalle an die Stadt zurückgegeben werden. mehr...