Tausende beten vor Krankenhaus für den thailändischen König

König Bhumibol nimmt im Dezember 2008 eine Parade zu seinem Geburtstag ab. Er ist noch vor Elizabeth II. der am längsten regierende Monarch der Welt. Foto: Rungroj Yongrit/Archiv

Ein Archivbild aus dem Dezember 2005 zeigt König Bhumibol Adulyadej und Königin Sirikit. Beide werden in Thailand hoch verehrt und sind aus Gesundheitsgründen seit Jahren nicht mehr öffentlich aufgetreten. Foto: Narong Sangnak

Gebete für den König: Weinende Thailänderin vor dem Siriraj-Hospital in Bangkok, in dem der 88 Jahre alte König Bhumibol Adulyadej in kritischem Zustand liegt. Bhumibol wird im Land geliebt und verehrt. Foto: Rungroj Yongrit