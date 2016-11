Teilnehmerfeld für Vechte-Cup steht

Regionalliga-Spitzenreiter SV Meppen führt den Reigen der Top-Teams aus der Region an. Auch Titelverteidiger SuS Neuenkirchen ist beim Hallenfußballturnier in Schüttorf dabei, das der FC 09 2017 zum 31. Mal ausrichtet.

fh Schüttorf. Das Teilnehmerfeld steht, Ende November folgt die Auslosung und vom 9. bis 13. Januar 2017 wird zum 31. Mal der Vechte-Cup ausgespielt – die Organisatoren Uwe Egbers und Werner Zaeck sind bei der Vorbereitung des traditionellen Hallenfußballturniers des FC Schüttorf 09 schon weit voran geschritten.

Beim Hauptturnier sind die Top-Teams der Region wieder dabei, angeführt vom Regionalliga-Tabellenführer SV Meppen. Auch Oberligist SC Spelle-Venhaus hat bereits zugesagt, ebenso wie das Landesliga-Trio Vorwärts Nordhorn, SV Bad Bentheim und SV Holthausen-Biene. Der Reigen der Klubs aus der westfälischen Nachbarschaft wird angeführt vom Oberligisten SuS Neuenkirchen, der sich beim 30. Vechte-Cup den Turniersieg sicherte. Dazu kommen mit dem SV Mesum und dem SV Burgsteinfurt zwei Landesligisten, die erstmals in Schüttorf dabei sind. Mit den Burgsteinfurtern allerdings kehrt ein alter Bekannter in die Grafschaft zurück: Christoph Klein-Reesink ist dort der Trainer, kennt den Vechte-Cup aus seiner aktiven Zeit bei Eintracht Nordhorn und Eintracht Rheine und war laut Zaeck sofort Feuer und Flamme, als er von der Einladung nach Schüttorf hörte.

Allerdings werden auch einige vertraute Namen fehlen. Der mehrfache Turniersieger Eintracht Rheine zum Beispiel erteilte Zaeck eine Absage. Der Westfalen-Oberligist verzichtet im kommenden Jahr auch darauf, sein eigenes Hallenturnier auszurichten, bei dem auch der FC 09 über Jahre zu den Stammgästen zählte. Auch die SpVgg. Emsdetten 05 verzichtet lieber auf den Vechte-Cup.

Den zehnten Platz im Teilnehmerfeld vergab Zaeck daher an Union Lohne, neben Gastgeber FC 09 nun der zweite Bezirksligist im Hauptturnier. Die selbst gesetzte Vorgabe, zum Hauptturnier nur Vereine zu laden, die mindestens Landesliga spielen, wurde damit diesmal unterlaufen. „Das ist nicht ganz einfach“, musste Zaeck erkennen.

Zu den Reizen des Vechte-Cups gehört, dass die beiden Gruppensieger des Qualifikationsturniers am Montag in die Vorrunde des Hauptturniers integriert werden. Zum Auftakt der viertägigen Veranstaltung gehen folgende zehn Teams in zwei Fünfer-Gruppen ins Rennen: die Bezirksligisten Eintracht Nordhorn, TuS Gildehaus, und FC 47 Leschede, die Kreisligisten Sparta Nordhorn, SpVgg. Brandlecht-Hestrup, SV Bad Bentheim II und Alemannia Salzbergen, die in der 1. Kreisklasse spielenden Klubs SV Suddendorf-Samern und FC 09 II sowie die A-Jugend der JSG Obergrafschaft.

Dem Qualifikationsturnier am Montag, 9. Januar, folgen die Vorrunden-Termine des Hauptturniers am Dienstag, 10. Januar, und Donnerstag, 12. Januar. Und die Endrunde wird dann am Freitag, 13. Januar, ausgetragen.