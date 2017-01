Tennis: Nach Jahren wieder ein Landesliga-Derby

Die Frauenteams des TC Rot-Weiß Neuenhaus und des TV Sparta 87 Nordhorn treten in der Wintersaison in einer Spielklasse an. Das Kreisduell der Landesliga ist für Sonnabend, 4. Februar, in Neuenhaus terminiert.

Neuenhaus/Nordhorn. Am Wochenende startet die Tennissaison für die Frauen- und Männermannschaften. In der höchsten Spielklasse mit Grafschafter Beteiligung, der Frauen-Landesliga, kommt es nach jahrelanger Pause wieder zu einem Duell auf Kreisebene. Während der TC Rot-Weiß Neuenhaus bereits auf eine lange Erfahrung in der Landesliga zurückblickt und sich im vergangenen Jahr sogar überraschend die Vizemeisterschaft sicherte, sind die Spielerinnen des TV Sparta 87 Nordhorn neu in der Liga. Das Team von Trainer Ako Portheine konnte sich als Vizemeister der Verbandsliga über den Aufstieg freuen. Zum Grafschafter Duell kommt es am Sonnabend, 4. Februar, ab 15 Uhr in Neuenhaus in der Tennishalle am Vechteufer.

Während der TV Sparta 87 die Nachbarinnen aus der Dinkelstadt als Favoriten einstufen, möchte TC-Mannschaftsbetreuerin Lyn Beyer davon nichts wissen. Für sie ist das Ziel klar der Klassenverbleib. „Die anderen Vereine sind stark besetzt, fast jedes Team hat seine besonderen Stärken“, blickt Beyer voraus auf eine Saison, die viele spannenden Partien verspricht. Beruhigend ist für sie, dass in den Landesliga-Begegnungen nur vier Spielerinnen pro Team antreten. „Damit haben wir keine Personalsorgen zu erwarten“, sagt Beyer, die allerdings nur im Heimspiel zum Saisonauftakt gegen den VfL Osnabrück (Sbd., 12 Uhr) auf Führungsspielerin Franziska Sprinkmeyer zurückgreifen kann. „Franzi ist immer eine Verstärkung, nicht nur, weil sie vorne weg spielt“, sagt Beyer. Sprinkmeyer reist bereits Mitte Januar wieder zurück in die USA.

Wie in den vergangenen Jahren setzt Lyn Beyer auf bewährte Kräfte: Celine Koets, Catharina Deyen, Nele Nümann, Anna Sprinkmeyer, Christina Alfers, Magdalena Thole, Ulrike Schrandt, Jana Liehr und Frederike Pisula. „Weil sich die Spielerinnen schon lange kennen, bieten sich in den oft entscheidenden Doppeln viele Möglichkeiten“, sagt Beyer und baut auch wieder auf den Teamgeist.

Der TV Sparta 87 hat eine sehr junge Truppe, die von Lina Alburg angeführt wird. Zudem baut Betreuer Dietmar Zuchel weiter auf Marie Nuchelsman, Marie Schneider, Isabelle Niehoff, Greta Arens und Lisa Daems als Stammteam. Ergänzt wird die Mannschaft durch weitere niederländische Spielerinnen und starke Jugendliche aus der Region Dollart-Ems-Vechte.

