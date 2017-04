dpa New York. Serena Williams erwartet ihr erstes Kind. Das bestätigte das Management des Tennis-Stars der Deutschen Presse-Agentur. Serena Williams hatte selbst für Gerüchte gesorgt, als sie bei Snapchat ein Foto von sich in einem gelben Badeanzug hochgeladen hatte. „20 Wochen“, lautete der Kommentar der 35-Jährigen zu dem Bild. Die Weltranglistenerste wird in diesem Jahr nicht mehr antreten, plant aber ihr Comeback für 2018.