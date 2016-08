Tennis: TC Rot-Weiß spielt weiter in der Oberliga

Osnabrück. Mit einem vor allem in der Höhe nicht unbedingt erwarteten 7:2-Sieg beim TC VfL Osnabrück haben die Tennisspielerinnen des TC Rot-Weiß Neuenhaus den Klassenverbleib in der Oberliga perfekt gemacht. Am letzten Spieltag am Sonnabend, 27. August, können die Niedergrafschafterinnen mit einem Heimsieg gegen den TSC Göttingen noch auf den dritten Tabellenplatz klettern. Beginn ist um 13 Uhr.

Die Begegnung zwischen Osnabrück und Neuenhaus ist fast schon so etwas wie ein Klassiker. „Die Teams kennen sich seit Jahren und sind immer besonders motiviert“, sagt TC-Mannschaftsbetreuerin Lyn Beyer. Ihr Team wollte im Derby den Abstieg verhindern, Osnabrück konnte mit einem Sieg die theoretische Chance auf den Klassenerhalt wahren.

Der TC Rot-Weiß konnte in Osnabrück die Niederländerin Celine Koets an Position zwei aufbieten. „Toll, dass sich Celine nach einer anstrengenden Woche an ihrem Geburtstag bereit erklärt hat, für uns in Osnabrück aufzuschlagen“, freute sich Beyer. Gegen Christin Meyer erwischte die starke Niederländerin zwar den schlechteren Start, holte in einem Duell auf hohem Niveau aber am Ende souverän den ersten Punkt für ihr Team. Eine beeindruckende Leistung hatte zuvor auch Anna Sprinkmeyer gezeigt, die in der ersten Einzelrunde einen klaren Zwei-Satz-Sieg feierte. „Das war ihr bisher bestes Spiel. Sie hat ihre druckvollen Schläge nahezu fehlerfrei platziert“, lobte Beyer.

Ebenfalls ruhig und erfolgreich hatte auch Jana Liehr gespielt, die somit für eine Neuenhauser Führung nach den ersten Matches gesorgt hatte. In der zweiten Einzelrunde traf Nele Nümann im Spitzeneinzel auf die ehemalige Spartanerin Sarah Bolsmann. Die Begegnung war geprägt von schnellen und druckvollen Ballwechseln, wobei Bolsmanns beeindruckende Spielübersicht und ihr Ballgefühl den Ausschlag für ihren 6:3, 7:5-Sieg gaben, „Sarah spielt nach wie vor unglaubliche Stops“, staunte auch Beyer.

Christina Alfers sorgte mit ihrem Einzel-Erfolg dafür, dass der TC Rot-Weiß mit einer 4:2-Führung in die drei Doppel startete. In diesen Begegnungen setzte Beyer auf die bewährten Paarungen – und wurde belohnt. Schnell punkteten Magdalena Thole und Jana Liehr und machten damit schon den Gesamtsieg perfekt. „Das war wie eine Befreiung. Auf einmal lief es auch auf den anderen Plätzen für uns richtig rund“, freute sich Beyer über den 7:2-Erfolg.

Einzel: Sarah Bolsmann – Nele Nümann 6:3, 7:5; Christin Meyer – Celine Koets 6:4, 2:6, 1:6; Lynn Valerie Unland – Christina Alfers 3:6, 2:6; Lisa Twilling – Anna Sprinkmeyer 3:6, 1:6; Melanie Adler – Magdalena Thole 6:3, 6:4; Annkristin Burmester – Jana Liehr 0:6, 4:6.

Doppel: Meyer/Unland – Nümann/Alfers 0:6, 3:6; Bolsmann/Twilling – Koets/Sprinkmeyer 6:3, 4:6, 0:6; Adler/Burmester – Thole/Liehr 2:6, 1:6.