Tennisspielerin Barthel qualifiziert sich für Australian Open

dpa Melbourne. Mona Barthel hat über die Qualifikation noch den Sprung in das Hauptfeld der Australian Open der Tennisprofis geschafft. Die Neumünsteranerin gewann in der letzten Runde in Melbourne 6:4, 6:3 gegen die Belgierin Maryna Zanevska. Damit sind jeweils sieben deutsche Herren und Damen beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison am Start. Barthel muss in der ersten Runde am Montag gegen die 16-jährige Australierin Destanee Aiava antreten. Die 270. der Weltrangliste stammt aus Melbourne und ist dank einer Wildcard beim Turnier in ihrer Heimatstadt dabei.