Terror in London: Polizei geht von drei Attentätern aus

dpa London. Nach den Terrorattacken in London geht die Polizei derzeit von nur drei Tatverdächtigen aus. Man müsse aber noch weitere Ermittlungen durchführen, um dies mit hundertprozentiger Sicherheit sagen zu können, sagte Großbritanniens Anti-Terror-Chef Mark Rowley. Drei Terroristen waren nach den Attacken in der Nacht erschossen worden. Bei den Anschlägen an der London Bridge und am nahen Borough Market kamen nach Polizeiangaben drei Menschen ums Leben, mindestens 30 Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Täter griffen ihre Opfer zuerst mit einem Kleintransporter und dann mit Messern an.