Terrorverdächtiger Al-Bakr tot

dpa Leipzig. Der Terrorverdächtige Dschaber al-Bakr hat sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in seiner Zelle in der JVA Leipzig erhängt. Die sächsische Regierung bestätigte, dass Al-Bakr sich am Abend das Leben genommen habe. Einzelheiten sollen erst am Vormittag bekanntgegeben werden. Der Syrer war am Montag in Leipzig gefasst worden. Er soll einen Anschlag auf einen Berliner Flughafen vorbereitet haben. Bei einem Einsatz in Chemnitz war der 22-Jährige der Polizei zunächst entwischt.