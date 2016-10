Terrorverdächtiger Al-Bakr tot in Zelle aufgefunden

dpa Leipzig. Der Terrorverdächtige Islamist Dschaber al-Bakr ist in seiner Zelle in der JVA Leipzig erhängt aufgefunden worden. Sein Pflichtverteidiger sprach empört von einem „Justizskandal“. Der Dresdner Rechtsanwalt Alexander Hübner sagte „Focus-Online“, der Haftanstalt sei das Suizid-Risiko bekannt gewesen. Al-Bakr habe in der Zelle zuvor bereits Lampen zerschlagen und an Steckdosen manipuliert. Die „Bild“-Zeitung schrieb, seine Zelle sei dennoch offenbar nur einmal pro Stunde kontrolliert worden.