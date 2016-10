Thai-Massagen tun gut - besonders die von Punnee

Der Thailänderin Punnee Sewamart wurde das Wissen um die traditionelle Thai-Massage quasi in die Wiege gelegt. Jetzt hat sie in Nordhorn ein Studio für Thai-Massage eröffnet.

Nordhorn. Die Thailänderin Punnee Sewamart hat im Heseper Weg 197 in Nordhorn ein Studio für Thai-Massage eröffnet. Im Behandlungsraum werden Kunden massiert, gestreckt und gedehnt. So mobilisiert Punnee Sewamart die Gelenke und sorgt mit der Massage von Druckpunkten für das Wohlbefinden ihrer Kunden. Sie bietet auch Aromaöl- und Fußreflexzonen-Massagen an. Der Einsatz von Aromaöl steigert Wohlbefinden und Tiefenentspannung. Die Thai-Fußmassage lindert Migräne und andere Schmerzzustände. Wer anderen eine Freude bereiten will, verschenkt einen Gutschein über eine Massage von Punnee Sewamart. www.thai-wellness-massage-by-punnee.de, Telefon 05921 8502205.