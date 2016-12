„The Voice“ Nick Howards singt wieder in Schüttorf

Amsterdam, Hamburg, Schüttorf, Berlin. – So sah in den vergangenen Tagen das Tour-Programm von Nick Howard aus. Dass der Gewinner von „The Voice of Germany“ im Schüttorfer „Komplex“ Station machte, lag an Ronja Bavinck.

Schüttorf. Amsterdam, Hamburg, Schüttorf, Berlin. – So sah in den vergangenen Tagen das Tour-Programm von Nick Howard aus. Dass der ehemalige Gewinner der TV-Musikshow „The Voice of Germany“ am vergangenen Freitag im Schüttorfer „Komplex“ Station machte, war den guten Verbindungen von Howard in die Vechtestadt zu verdanken. Denn Ronja Bavinck hatte es bereits zum zweiten Mal geschafft, den Sänger in die Obergrafschaft zu lotsen.

Vor einem Jahr hatte die 18-jährige Schüttorferin Howard zu einem „Wohnzimmerkonzert“ eingeladen. Das fand in intimer Atmosphäre in der Teestube des Jugendzentrums statt. „Danach haben wir ihm auch noch den größeren Saal gezeigt. Und weil es ihm bei uns gut gefallen hat, hat Nick versprochen wiederzukommen“, erzählt Ronja. In den vergangenen Monaten wurde aus dem Versprechen ein konkreter Plan. Wieder ergriff Ronja die Initiative und nahm Kontakt zu Howard und seinem Management auf.

Wiedersehen im „Komplex“

Der Aufwand hat sich gelohnt. Am Freitag trat ein gut gelaunter Howard vor ein erwartungsfrohes Publikum – diesmal sogar mit kompletter Band. Mit seinen Singer-Songwriter-Qualitäten überzeugte der 34-Jährige auch auf der größeren Bühne. Mit Songs wie „Can’t Break A Broken Heart“, „Superlove“ oder „Unbreakable“ zog Howard das Publikum sofort auf seine Seite. Und auch zwischen seinen Songs nahm er die Besucher mit seinen Zwischentexten immer wieder mit auf seine musikalische Reise. Am Ende des Abends wurde Howard dann ganz zum Star zum Anfassen. Für eine Zugabe kletterte er von der Bühne und begann den Song „Falling For You“ in einer A-Capella-Version zwischen seinen Fans. Nach dem Konzert nahm er sich ausgiebig Zeit, für Autogramme, Fotos oder kurze Fragen seiner vorwiegend weiblichen Anhängerschaft. Da war natürlich auch Ronja Bavinck wieder mit dabei. Die Initiatorin des Konzertabends hatte Howard aber schon am späten Nachmittag mit Fragen Löchern können. Howard und seine Band hatten sie und ihre Freundin Amrei Reckzügel am späten Nachmittag bereits zu einem Essen in der Innenstadt eingeladen. „Diesmal war es noch besser als beim Wohnzimmerkonzert“, stellte Ronja Bavinck nach dem ereignisreichen Tag fest.

„Komplex“ will andere Musik spielen

Dass sie zusammen mit dem „Komplex“ auf das richtige Pferd gesetzt hatte, zeigte sich auch an anderen Stellen. So konnten sich die Veranstalter über einen gut gefüllten Saal „Wir versuchen immer mehr, unterschiedliche Musikstile anzubieten und ein breiteres Publikum zu erreichen. Dazu gehören auch Singer-Songwriter“, sagte Wilhelm Bischoff, der zum Veranstaltungsteam des Jugendzentrums gehört. Im Herbst ging das Konzept bereits mit einer Lesung auf. Und auch in Zukunft sollen häufiger ruhigere Töne im Komplex zu hören sein. Dass die ihre Anhänger haben, zeigte sich bereits zu Beginn des Konzertabends. Den eröffnete mit Inken Kohla eine Lokalmatadorin. Die Schüttorferin überzeugte die Besucher mit stimmungsvollen Cover-Versionen bekannter Balladen. „Wir haben uns gedacht, dass das die Musik von Inken gut zum Abend passt“, sagte Bavinck. Anschließend betrat Jaimi Faulkner die Bühne, der aktuell zusammen mit Nick Howard durch Europa tourt. Der Australier kam nicht nur wegen seiner Songs gut an, sondern auch seinen Entertainment-Qualitäten. Außerdem hatte er sich gut auf seinen Auftritt in der Obergrafschaft vorbereitet: So fragte er das Publikum, was es mit dem Bentheimer Landschwein auf sie habe.