Theaterwerkstatt erneuert Kritik

Nordhorn. Auf der Basis des städtischen Konzepts, das am 31. Januar im Kulturausschuss einstimmig befürwortet worden war, will die Stadt nun ihr Verhältnis zur Theaterwerkstatt neu regeln. Am Mittwoch hat der Verwaltungsausschuss der Stadt das Konzept ohne Änderungen durchgewinkt und die Weichen für die nächsten Schritte gestellt: Innerhalb von sechs Wochen soll der Kulturausschuss zu einer weiteren Sitzung zusammen kommen. Bis dahin soll die Stadt

neue Vertragsentwürfe für die Kooperation mit der Theaterwerkstatt vorlegen. Darin sollen die Nutzung der Kornmühlen-Rampe als Vereinsheim, die Aufführung eines Theaterstücks pro Saison in der Kornmühle und die Bedingungen für die Gewährung eines städtischen Zuschusses von 8000 Euro pro Jahr geregelt werden.

Zwei weitere Theaterproduktionen pro Jahr in der Kornmühle sollen künftig ausgeschrieben werden. Für diese von der Stadt bezuschussten Aufführungen sollen sich die außer der Theaterwerkstatt auch andere interessierte Gruppen bewerben können. Im Kulturausschuss soll die Verwaltung den Entwurf für diese Ausschreibung vorlegen.

Die bestehende Gebührenordnung für die Kornmühle soll die Verwaltung im Kulturausschuss noch einmal erläutern. Diese Gebührenordnung regelt die Kosten und Bedingungen, nach denen Vereine und private Veranstalter die städtische Kornmühle nutzen können.

Die Verwaltung werde die rechtliche Basis für die weitere Unterstützung der Theaterwerkstatt nun „sehr transparent und zeitnah“ konkretisieren, so Bürgermeister Thomas Berling, um an das Thema „zügig einen Haken machen“ zu können.

Zustimmung ungewiss

Unterdessen hat der Vorstand des Förderkreises der Theaterwerkstatt seine Vorwürfe gegen die Stadt bekräftigt und die städtische Kritik erneut als unberechtigt zurückgewiesen. Ob er auf den Vorschlag der Stadt eingehen will, ließ er offen.

In einer Pressemitteilung heißt es, die Zahlen, die Kulturreferatsleiterin Kerstin Spanke in öffentlicher Sitzung genannt habe, seien „wissentlich falsch“ und hätten dort gar nicht genannt werden dürfen. Zudem werde das „vermeintliche Angebot“ der Stadt zu einem „deutlichen Minus in der kulturellen Landschaft Nordhorns“ führen: „Gutes Theater, Kabarett und Kleinkunst werden wir unter diesen Voraussetzungen nicht anbieten können.“ Die Theaterwerkstatt werde unter diesen Bedingungen „nur das eine Stück, wie es gefordert wird, geben können“. Auf Dauer werde sie „mit diesem Angebot nicht mehr existieren können.“

Die Theaterwerkstatt bleibt bei ihrer Haltung:

Die erhaltenen städtischen Zuschüsse seien ordnungsgemäß verwandt worden. Von einer Verschwendung von Steuergeldern könne keine Rede sein.

Das städtische Rechnungsprüfungsamt habe seine Prüfungskompetenzen überschritten. Es habe nicht nur die ordnungsgemäße Verwendung städtischer Zuschüsse, sondern auch die Verwendung selbst erwirtschafteter Gelder überprüft.

Über die Verwendung von Gewinnen aus nicht bezuschussten Veranstaltungen hätten „Dritte wohl kaum ein Recht, zu entscheiden“. Dass Gewinne aus anderen Einkünften frei verwendet werden dürfen, sei „im übrigen auch bei Sportvereinen so“.

Ein „Gehalt“ zahle nicht nur die Theaterwerkstatt ihrem künstlerischen Leiter, auch Sportvereine zahlten Gehälter an Trainer und Übungsleiter. Aus dem Jahresetat gezahlte „Vorschüsse auf Arbeitsleistungen“ und „Überentnahmen“ seien bereits „drastisch wieder abgebaut“ worden.

Die von der Stadt ausgesprochene fristlose Kündigung der Kornmühle sei unwirksam. Der Vertrag erlaube eine fristlose Kündigung nur aus „wichtigem Anlass“, und der liege „nachweislich“ nicht vor.

Das neue Kooperationsangebot der Stadt wertet die Theaterwerkstatt als Prinzip „Friss oder stirb“. Es bedeute eine Kürzung der Zuschüsse um mehr als 18.000 Euro und belaste die Theaterwerkstatt zugleich mit Nutzungsgebühren und Energiekosten. Aus ihrer Sicht eine „nicht nachvollziehbare“ Ungleichbehandlung: Sportvereine müssten keine Hallennutzungsgebühren zahlen.

Mit der Theaterwerkstatt als Kernnutzer sei eine dauerhafte Nutzung der Kornmühle „mit zahlreichen Produktionen im Bereich Kinder- und Jugendtheater sowie in den Genres Bildungstheater, Satire, Musical, Komödie etc.“ gegeben. Ohne Theaterwerkstatt werde sie in jenen Dornröschenschlaf zurückfallen, aus der die Theaterwerkstatt sie vor 25 Jahren befreit habe. Die Hoffnung, die Kornmühle werde mit anderen Nutzern vielseitig bespielt, werde sich nicht erfüllen. Das funktioniere bereits auf anderen Bühnen wie der Alten Weberei und dem Jugendzentrum nicht.