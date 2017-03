Nordhorn. Seit Wochen ist die Zukunft der Theaterwerkstatt Nordhorn das beherrschende Thema in der Kulturszene der Stadt. Wird es weiterhin Aufführungen der begeisterten Laienschauspieler geben? Das interessiert auch die breite Öffentlichkeit, die seit vielen Jahren dem Ensemble die Treue hält und für beeindruckende Besucherzahlen sorgt.(...) Link zum Artikel: http://gn-online.de/nachrichten/theaterwerkstatt-will-kooperieren-187037.html

Indessen wollen die Mitglieder der Theaterwerkstatt, wie Göttig-Ennen betont, unbedingt weitermachen. Inzwischen sei ein Regisseur „aus den eigenen Reihen“ gefunden, der mit dem Ensemble „spätestens im Herbst“ eine Komödie auf die Beine stellen soll. Darüber hinaus kommen nach der Entlassung von Gross, der neben der künstlerischen Leitung in den vergangenen 25 Jahren zahlreiche weitere Aufgaben für die Theaterwerkstatt übernommen hatte, ganz neue Pflichten auf die Laienschauspieler zu. „Alle müssen aktiver werden und mithelfen. Es wird nicht mehr ausreichen, nur auf der Bühne zu stehen“, betont die Vorsitzende.

So stehen die Zeichen nach der „Richtungsentscheidung“ der Mitglieder zwar auf Kooperation mit der Stadt, eine Klage gegen die Kündigung des alten Nutzungsvertrages für die Kornmühle scheint vom Tisch. Doch der Ausgang des Dramas, das sich dem Jahreswechsel vor den Augen der Öffentlichkeit abspielt, bleibt offen. Noch ist nicht klar, ob Stadt und Politik über den neuen Vertrag mit sich reden lassen. Ende Januar, bei der jüngsten Ausschuss-Sitzung, war seitens der Politik kaum eine entsprechende Bereitschaft zu erkennen. Das mag sich nach der Trennung vom künstlerischen Leiter, der durchaus manchen als Feindbild galt, geändert haben.

Der Verein hatte bereits die sofortige Trennung vom künstlerischen Leiter Horst Gross mit der aktuell klammen Lage, steigenden Kosten und der Aussicht auf deutlich geringere Einnahmen begründet, wie die GN am Sonnabend berichteten.

Ein erster und durchaus wichtiger Schritt ist nun getan: Knapp 40 der insgesamt etwa 160 Mitglieder der Theaterwerkstatt haben am Freitagabend mit breiter Mehrheit den Vorstand beauftragt, gemeinsam mit der Stadt einen Weg zu suchen, damit es auf der Kornmühlen-Bühne weitergehen kann. Die Grundlage ist der Vertrag, den die Verwaltung gestern Nachmittag dem Kulturausschuss zur Beratung vorgelegt hat und über den der Verwaltungsausschuss des Rates am Mittwoch entscheiden soll. Das Papier schreibt unter anderem fest, dass die Zahl der Aufführungen drastisch reduziert, der jährliche Zuschuss auf ein Drittel verringert und die Betriebskosten der „Rampe“ aus eigener Tasche bestritten werden müssen (die GN berichteten).

