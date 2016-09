Die vielen Grafschafter Fans der „Sinfonic Rock Night“ der Musikschule Nordhorn sollten sich den 29. Oktober 2016 rot im Kalender anstreichen: Um 9 Uhr beginnt an dem Sonnabend der Vorverkauf für die drei Konzerte.

Tickets für „Sinfonic Rock Night“ am 29. Oktober

Nordhorn. In den Vorjahren gab es stets einen Ansturm auf die heiß begehrten Tickets für die „Sinfonic Rock Night“, die von der Veranstaltungsagenda der Grafschaft Bentheim nicht mehr wegzudenken ist und mit ihrem anspruchsvollen Programm aus sinfonischer Rockmusik längst überregional Aufmerksamkeit geweckt hat: In der Regel waren alle Karten für die drei Konzerte in weniger als 30 Minuten ausverkauft. Auch für den 29. Oktober empfiehlt Musikschulleiter Hilmar Sundermann: „Früh aufstehen, um rechtzeitig ab 9 Uhr dabei zu sein.“

Die „18. Sinfonic Rock Night“ geht am Freitag, 25. November, 20 Uhr, sowie am Sonnabend, 26. November, 15 und 20 Uhr, über die Bühne des „Kulturzentrums Alte Weberei“ (Einlass jeweils eine Stunde vor Beginn). Diesmal steht das Konzertprogramm unter dem vielsagenden Titel „Träume . . . und andere Realitäten“. Wie Musikschullehrer Ivo Weijmans als Leiter der „Sinfonic Rock Night“ zum Programmtitel berichtet, geht es in den Titeln um Zukunftsräume, Hoffnungen und Illusionen. Passend unter das Leitthema hat Weijmans über 15 Musiktitel aus Musical, Film, Rock, Klassik und Pop zusammen gestellt. Die Arrangements für den Mix aus sinfonischer Musik und Rock kommen wieder aus den bewährten Federn der Musikschullehrer.

So viel wollen Sundermann und Weijmans zum Programm, für das bereits vor den Sommerferien die Proben begonnen haben, jetzt schon verraten: Auf der Titelliste findet sich Filmmusik von Hans Zimmer aus den Kinoerfolgen „Inception“ und von Howard Shore aus „Herr der Ringe“, die Songs „Hello“ von Adele und „Haus am See“ von Peter Fox und die Arie „I dreamed a dream“ von Claude Michele Schönberg aus dem Musical „Les Miserables“.

Das Publikum darf sich wieder auf ein rund 130 Musiker starkes „Sinfonic Rock Ensemble“ inklusive dem fast 30-köpfigen Projektchor, dem Jugendchor der Musikschule und der Rockband (Schlagzeug, Bass, Keyboards, E-Gitarre) freuen, die diesmal noch um einen zweiten E-Gitarristen verstärkt wird. Am Pult stehen die Nordhorner Musiklehrer Gertjan Lenderink, Rob Zieverink sowie Chefdirigent Ivo Weijmans.

Als Gesangssolisten der „18. Sinfonic Rock Night“ treten „Urgestein“ Mark Stouwdam aus den Niederlanden, der aus dem Musikschul-Musical „D-Ten“ bekannte Sänger Brian Lüken und Chananja Schulz auf, die im vergangenen Jahr auf der „Sinfonic Rock Night“-Bühnne ihr gefeiertes Debüt mit ihrer gewaltigen Stimme und einem fulminanten Auftritt gab. Zudem werden ältere Musikschüler als Gesangs-und Klaviersolisten auftreten. Die Moderation übernimmt erstmals Olaf Cordes aus Münster.