Die Stadt Enschede passt die Parkgebühren in der Van-Heek-Garage nach geübter Kritik an – allerdings zunächst nur für ein halbes Jahr. Dann wird Bilanz gezogen.

Tickets in Van-Heek-Garage in Enschede günstiger

Enschede. Die Kritik zeigt Wirkung: Nach massiven Beschwerden von Besuchern der Klinik Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede über die hohen Preise für das Parken in der Tiefgarage unter dem Van-Heek-Plein werden die Gebühren von Januar an – zumindest vorerst – gesenkt. „Ein Schritt in die richtige Richtung“, wie Kritiker der aktuellen Regelung finden.

Patienten und Besucher des MST sind bei einem Aufenthalt in der Klinik auf die Tiefgarage in der Enscheder Innenstadt angewiesen. Das Parken dort geht ins Geld: Die Tagesgebühr (acht Stunden) liegt derzeit bei rund 21 Euro. Bei einem Stundensatz von 2,60 Euro kostet auch ein kurzer Besuch im MST schnell fünf bis sechs Euro.

Ab 1. Januar sollen neue Tarife gelten: Dann entspricht der Tagestarif den Gebühren für fünf Stunden Parken (13,50 Euro). Diese Gebühr wird derzeit auch in zwei anderen Parkhäusern in der Innenstadt (am Bahnhof und im Einkaufszentrum „Irene-Passage“) berechnet.

Die Gemeinde Enschede weist allerdings darauf hin, dass es sich bei dieser neuen Parkgebühr um ein Pilotprojekt handelt – nach einem halben Jahr soll Bilanz gezogen und möglicherweise eine Anpassung der Tarife vorgenommen werden.

Mit der Preissenkung reagieren die Stadt Enschede und das MST auf die anhaltende Kritik am bestehenden Preisgefüge. Vor einigen Monaten noch war die Anpassung der Gebühren als Tabu-Thema betrachtet worden.

Dass jetzt Bewegung in die Sache kommt, bezeichnet Lies ter Haar, Vorsitzende der Fraktion Bürgerforum im Rat von Losser, als Schritt in die richtige Richtung. Sie kämpft seit Anfang 2016 gegen die „absurde“ Preispolitik der Tiefgarage.

Wie die in Enschede erscheinende Tageszeitung „Twentsche Courant Tubantia“ weiter berichtet, werden im kommenden Jahr überall in Enschede die Tarife für das Parken um zehn Cent pro Stunde angehoben – der Stundensatz liegt dann bei 2,70 Euro.

Wer allerdings künftig einen Patienten oder Besucher ins MST bringt (oder dort abholt), wird bei den Parkgebühren in der Van-Heek-Garage nicht mehr für eine volle Stunde zur Kasse gebeten. Bezahlt werden kann dann für jeweils Elf-Minuten-Einheiten (50 Cent). MST-Patienten und -Besucher können 2017 aber auch weiterhin von den Vergünstigungen profitieren, die für regelmäßige Besucher geschaffen worden sind. Eine zentrale Ausgabestelle für diese Vergünstigungen soll zudem näher am Zugang zur Tiefgarage eingerichtet werden.