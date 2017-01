dpa Berlin. In Deutschland bleibt es auch in den nächsten Tagen stürmisch und winterlich. Morgen braust das Tief „Dieter“ von Island aus auf uns zu und bringt Niederschläge und eine steife Brise. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Regen und Schnee. An der Küste werden Sturmböen erwartet, im Bergland könne es orkanartige Böen geben. Schnee und Glätte bremsten auch heute in mehreren Bundesländern den Verkehr. Am Frankfurter Flughafen waren Enteisungsanlagen und Räumdienst im Dauereinsatz.