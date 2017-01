Tief „Egon“: Viele Einsätze und Rodelspaß

Auf schneebedeckten und glatten Fahrbahnen ist es am Freitagmorgen in der Grafschaft und im Emsland zu zahlreichen Unfällen gekommen. Bislang hat sich dabei aber niemand verletzt, heißt es von der Polizei.

Äste eines Baumes brachen an der Grasdorfer Straße in Nordhorn unter den Lasten des schweren Schnees ab. Dabei wurden zwei Autos beschädigt. Foto: Christian Schock

Am Rodelberg in Nordhorn

Am Rodelberg in Nordhorn hatten viele Jugendliche Spaß beim Schlittenfahren. Foto: Iris Kersten

Emsland/Grafschaft Bentheim: Tief Egon brachte den Schnee, mit allen schönen und weniger schönen Facetten.



Nordhorn/Lingen. Das Sturmtief Egon hat am Freitag in der Grafschaft und im Emsland für chaotische Straßenverhältnisse gesorgt. Es kam zu vielen Unfällen, teilte die Polizei am Morgen mit. Glücklicherweise kam es nur zu Blechschäden, Menschen wurden nach den bisherigen Feststellungen nicht verletzt. „Aufgrund der Wettervorhersage hatten wir uns personell auf die Situation eingestellt und die Einsatz- und Streifendienste entsprechend verstärkt“, sagte die Polizei. Auf den Autobahnen 30 und 31 waren mehrere Anschlussstellen durch querstehende Lastwagen blockiert und auch am Schüttorfer Kreuz ging in den frühen Morgenstunden gar nichts mehr.

„Mittlerweile hat sich die Situation aber schon wieder entspannt und teilweise ist auch das Schüttorfer Kreuz wieder befahrbar. Wir appellieren noch einmal eindringlich an die Verkehrsteilnehmer ihre Fahrweise bei diesen Straßenverhältnissen anzupassen und langsam zu fahren“, rät die Polizei. Fahrten, die man heute nicht unbedingt durchführen muss, sollte man derzeit besser verschieben.

Behinderungen im Busverkehr

Die Busse auf den Regional- und Stadtlinien verkehren mit erheblicher Verspätung, teilt die Bentheimer Eisenbahn (BE) auf Facebook mit. Teilweise kommt es zu Ausfall von einzelnen Abschnitten in Folge der Witterung. Aktuell entfallen: Linie 1: Haltestellen Zollsiedlung und Birkenvenn, Linie 400: Bad Bentheim Spielbank über Suddendorf bis Schüttorf Heckenweg. Weitere Informationen gibt es bei der VGB unter Telefon 05921 80350.

Feuerwehren im Einsatz

Auch viele Feuerwehren waren im Einsatz. Die Neuenhauser Wehr musste beispielsweise mehrmals ausrücken und umgeknickte Bäume und Äste beseitigen. Das war unter anderem der Fall auf der B 403 Richtung Nordhorn, der Vechtetalstraße, der Grenzstraße und der Thesingfelder Straße. Hier waren aus mehreren Bäumen Äste heraus gebrochen. „Auf rund 70 Meter war die Straße blockiert“, heißt es von der Feuerwehr.

Die Nordhorner und Brandlechter Wehr mussten bislang insgesamt elf Mal ausrücken. Den Anfang machte ein umgestürzter Baum auf dem Heseper Weg um kurz nach 2 Uhr. Weitere Einsätze gab es unter anderem am Gildehauser Weg, Isterberger Weg und Syenvennweg sowie im Stadtgebiet.

Eine Linde konnte im Tüschenbrook in Bad Bentheim nicht mehr den Lasten des schweren Schnees standhalten. Teile des Baumes fielen auf ein Haus. Dies scheint allerdings nicht beschädigt, teilte die Feuerwehr Bad Bentheim mit. Auch die Bewohner hatten Glück: Niemand verletzte sich. Die Bentheimer Kameraden zogen außerdem einen Laster aus dem Seitenraum im Bereich der Franzosenschlucht und entfernten im Ort mehrere herabgestürzte Äste.

Nutznießer des „Schneechaos“ waren die Schüler und Schülerinnen im Emsland und der Grafschaft Bentheim. Der Unterricht an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen fiel aus. Viele Kinder und Jugendliche nutzten die Gelegenheit und schnappten sich den Schlitten.