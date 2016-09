Tierheim Schwartenpohl fehlt Platz für Katzenjunge

Schwartenpohl. Mehr als 40 Katzenjunge leben derzeit im Tierheim Schwartenpohl und werden von einem Team aus sechs Helferinnen liebevoll umsorgt. Doch die Vereinsvorsitzende Christine Tille stellt klar: Die Situation ist alles andere als niedlich. Sowohl mit Blick auf den Zeitaufwand und die Räumlichkeiten als auch finanziell habe man die Belastungsgrenze erreicht.

Erst kürzlich mussten die ehrenamtlichen Mitarbeiter eine besondere Herausforderung stemmen: Kurz nach dem Sommerfest Mitte August erkrankten sämtliche Kätzchen an einem Darmparasiten. Den Grund dafür sieht Christine Tille an der dichten Belegung. „Die Tiere haben sich gegenseitig angesteckt“, sagt sie. Allein die Tierarztkosten hätten mit rund 3000 Euro zu Buche geschlagen. „Wir sind ein kleiner Verein und komplett auf Spenden angewiesen“, beschreibt die Vorsitzende die prekäre Lage.

Die meisten der Katzenbabys zeigten inzwischen keinerlei Symptome mehr. „Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie gesund bleiben, ist in einem Zuhause viel größer“, meint Tille. Für eine Schutzgebühr in Höhe von 90 Euro können Interessierte eine Katze aufnehmen. In dem Preis enthalten sind ein Gutschein für die Kastration sowie für die erste Impfung. Auch die Kosten für die Folgebehandlung möglicher bestehender Erkrankungen übernimmt das Tierheim. Durch den Gutschein erhöhe sich laut Tille zum einen die Wahrscheinlichkeit, dass die Kastration auch tatsächlich vorgenommen wird, zum anderen gebe es damit eine bessere Kontrolle, da der Eingriff durch die Heimtierärztin erfolgt: „Das bedeutet für uns mehr Sicherheit.“

Überfüllt

Derzeit platzt das Tierheim aus allen Nähten, sodass längst mehrere Katzenbabys in verschiedene Pflegestellen ausquartiert wurden. Christine Tille selbst versorgt derzeit sechs Jungtiere bei sich zu Hause. „Und täglich bekomme ich weitere Anfragen, ob wir noch Kätzchen aufnehmen können“, sagt sie. Wenn sie dann ablehnen muss, sorge das bisweilen für Unmut. „Ich mache das aber nicht aus Bösartigkeit, sondern weil wir schlichtweg voll sind. Es tut mir auch leid, aber wir wissen nicht mehr wohin mit den Tieren.“ Schließlich sollten die Katzen im Tierheim auch ein möglichst würdiges Dasein fristen können, und auch die Freiwilligen sollten nicht überfordert werden.

Mit einigen Hilfesuchenden, die Tiere abgeben wollten, konnten schon individuelle Kompromisse ausgehandelt werden. Etwa, dass sich die Menschen selbst um die Katzen kümmern, aber Hilfe bei der Vermittlung erhalten. „Das schafft Entlastungen für beide Seiten“, sagt Christine Tille.

Dass es zu viele Katzen gibt, ist laut der Vereinsvorsitzenden kein neues Problem. Aber dieses Jahr empfindet sie es als äußerst ausgeprägt. Gab es sonst zwei große Geburtenwellen im Frühjahr und im Herbst – die sogenannten Mai- und Stoppelkätzchen – habe es diesmal durchgängig Zulauf gegeben.

Kastrationspflicht

Christine Tille appelliert an alle Katzenhalter, ihre Tiere kastrieren zu lassen. „Wenn man auf Facebook schaut, sieht man viele Leute, die ihre Katzenbabys privat anbieten. Das sind Plätze, die uns dann fehlen“, meint sie. Viele hätten die Ansicht: „Es ist doch mal süß, so ein Wurf Kätzchen.“ Doch längst könnten nicht alle vermittelt werden. Und die Tierfreundin mag gar nicht daran denken, was mit den übrig gebliebenen Katzenjungen geschieht. Zudem gebe es viele Tiere, die im Freien auf die Welt kommen. An diese sei kein Herankommen, weil sie keine Menschen kennen und sich nicht einfangen lassen. Diese Kätzchen fielen dann häufig dem Straßenverkehr zum Opfer.

Zuschüsse

Auch von der Politik wünscht sich Christine Tille, dass das Thema eine größere Beachtung erfährt: einerseits hinsichtlich der viel diskutierten Kastrationspflicht, andererseits in Bezug auf finanzielle Hilfe. „Wir haben sehr großes Glück mit unserem Bürgermeister, der sich enorm für uns einsetzt“, sagt sie. Doch Gelder dürften nicht nur aus Wietmarschen fließen – schließlich versorge man Katzen aus dem gesamten Landkreis. Bis dahin ist der Verein, der das Tierheim Schwartenpohl betreibt, weiter auf Spenden angewiesen.

Wer die Arbeit der ehrenamtlichen Helferinnen im Tierheim Schwartenpohl unterstützen möchte, kann eine Zuwendung auf das Konto bei der Kreissparkasse überweisen:IBAN: DE63 2675 0001 0151 2113 49; BIC: NOLADE21NOH.