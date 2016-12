Tierpark kann neue Südamerikaanlage bauen

Nordhorn. Eine vorgezogene Weihnachtsbescherung erlebte am Dienstag der Nordhorner Familienzoo: Der Förderverein des Tierparks hatte sein Geschenk aber in kein Paket verpackt, sondern auf einen übergroßen Scheck in Höhe von 40.000 Euro geschrieben. Diese Mittel sind für den Neubau der Südamerikaanlage bestimmt. Zur Hauptsaison 2017 soll das begehbare Gehege fertig sein.

Wie Tierparkleiter Dr. Nils Kramer berichtet, gehen die Planungen für das neue Südamerikagehege einher mit den Verbesserungen und Anpassungen der Infrastruktureinrichtungen im Zoo, die durch den Erwerb des 1,9 Hektar großen Nachbarareals des ehemaligen Restaurants Borggreve notwendig sind. Das hinzugewonnene Gelände hat dem Familienzoo am Heseper Weg nicht nur ungeahnte Erweiterungsmöglichkeiten gebracht, sondern auch den ursprünglichen Gehegebauplan umgeworfen.

Besucher sollen sehen, dass es Veränderungen gibt

Um das Borggreve-Areal in den Zoo mit allen Versorgungsleitungen und -anschlüssen integrieren zu können, sind etwa unter der alten Südamerikaanlage Straßen- und Kanalbauarbeiten erforderlich. Somit habe ein vorzeitiger Neubau der Südamerikaanlage auf der Hand gelegen, berichtet Kramer.

Die neue Planung kommt dem Tierparkleiter jedoch nicht ungelegen: „Wir wollen im Zoo keinen Stillstand“, sagt Kramer. Neue Bauvorhaben zeigten den mittlerweile konstant über 400.000 alljährlichen Besuchern, dass es im Tierpark kontinuierlich Veränderungen gebe: „Die Besucher sollen erleben, dass es immer weiter geht.“

Neues Gehege wird zwar kleiner, bietet aber Vorteile

Der Bau der neuen Anlage mit Stallungen und Bewässerungsanlage beläuft sich auf rund 40.000 Euro an reinen Sachkosten – eben einen Scheck über genau diese Summe konnte der Vorstand des Fördervereins am Dienstag dem Tierparkleiter überreichen. Mit rund 1500 Quadtatmeter wird das neue Areal zwar um ein Viertel kleiner sein als die alte Anlage, aber dafür wird es die vielen Vorzüge eines modernen Geheges aufweisen. Sind die südamerikanischen Tiere zurzeit noch in einem bewaldeten Gehege untergebracht, ziehen sie demnächst an einen echten, nicht verschatteten Platz an der Sonne. „Das entspricht schon viel mehr ihrem Lebensraum“, sagt Kramer. Auch das neue Gehege soll dem Tierpark-Besucher ein hohes Maß an hautnahen Erlebnissen mit der Tierwelt bieten: Die Anlage ist begehbar, die Tiere können gestreichelt oder gefüttert werden.

Wie Fördervereinsvorsitzende Lilo Hilkenbach erklärt, ist die Großspende über Mitgliedsbeiträge sowie Aktionen und Spenden zusammengekommen. Hilkenbach wie Kramer machten aber deutlich, dass der Bau der neuen Leopardenanlage nach wie vor das übergeordnete große Ziel von Förderverein und Zoo bleibe. Beide sprachen die Hoffnung aus, innerhalb der kommenden zwei Jahre mit dem rund 500.000 Euro teuren Großprojekt beginnen zu können.

