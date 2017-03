Tischler/in

gn Bad Bentheim. Mola Schulz hat die Beschäftigung mit Holz immer schon Spaß gemacht. Deshalb ist der Beruf des Tischlers genau das Richtige für den 18-Jährigen, der inzwischen sein 2. Ausbildungsjahr bei der Tischlerei Weckenbrock in Bad Bentheim absolviert. Vor Beginn der Ausbildung hatte er die Tischlerei Weckenbrock bei mehreren Praktika und Ferienjobs kennengelernt.

„Wir waren mit seiner Arbeit sehr zufrieden“, so Firmenchef Heiko Weckenbrock. Deshalb stand seiner Einstellung als Auszubildender auch nichts im Wege. Zuvor hatte Mola die Hauptschule in Gildehaus und die Berufsfachschule Holztechnik in Nordhorn besucht.

Inzwischen hat er sich gut bei Weckenbrock eingelebt und seinen Entschluss nicht bereut.

„Die Arbeit macht mir sehr viel Spaß“, betont Mola Schulz. „Mir gefällt besonders die Vielseitigkeit des Berufs.“ Und vielseitig müssen die Mitarbeiter bei Weckenbrock schon sein, denn die Leistungspalette des Unternehmens umfasst vom Fensterbau über den Innenausbau bis hin zum Einbruchschutz viele unterschiedliche Tischlerarbeiten.

Auch am Berufsbild des Tischlers ist die moderne Technik natürlich nicht vorbeigegangen. Viele Arbeitsschritte erfolgen an computergesteuerten Maschinen. Doch die handwerkliche Arbeit spielt immer noch eine große Rolle, denn viele Aufträge sind individuelle Anfertigungen nach Maß. Darauf wird bei Weckenbrock sehr viel Wert gelegt. Mola Schulz gefällt das und deshalb möchte er auch nach Abschluss seiner Ausbildung im Unternehmen bleiben.

Heiko Weckenbrock kann sich eine Weiterbeschäftigung nach erfolgreich bestandener Gesellenprüfung durchaus vorstellen. „Gute Leute können wir immer gebrauchen“, betont der Firmenchef. Und wer leistungsbereit ist, kann in dem Bad Bentheimer Traditionsunternehmen auch Karriere machen und sich weiterbilden.

Mola Schulz konzentriert sich jedenfalls ganz auf seine Ausbildung und möchte noch eine Menge praktische Erfahrung bis zu seiner Gesellenprüfung sammeln.

