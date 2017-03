Tödliche Fahrt in Kanal: Arrest für 17-Jährigen

Mehr aus diesem Ressort

In einem Lingener Verein soll ein Jugendbetreuer mindestens ein Kind sexuell missbraucht haben. Jetzt steht der 25-Jährige in Osnabrück vor Gericht. Der Prozess findet hinter verschlossenen Türen statt. mehr...

Füttern, lehren, lieb haben: 750.000 niederländische Wähler sind derzeit ganz vernarrt in kleine, virtuelle Politiker. Die App „Kamergotchi“ zur niederländischen Wahl ist noch bis Sonntag aktiv. mehr...

Zwei Wachleute sollen in einer Flüchtlingsunterkunft in Lingen im Dezember 2015 drei pakistanische Flüchtlinge eingesperrt und verprügelt haben. In erster Instanz wurden die Angeklagten verurteilt. mehr...