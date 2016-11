Top-Islamist Abu Walaa vor dem BGH-Ermittlungsrichter

dpa Karlsruhe. Der 32 Jahre alte Iraker gilt als prägende Figur der bundesweit einflussreichen Islamisten-Szene in Hildesheim. Zwei weitere IS-Verdächtige sollen im Laufe des Tages vorgeführt werden.

Zwei der fünf am Dienstag festgenommenen mutmaßlichen IS-Unterstützer sind bereits in Untersuchungshaft. Die Sicherheitsbehörden hatten am Dienstagmorgen bei Einsätzen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen die fünf Männer gefasst. Sie sollen nach Angaben der Bundesanwaltschaft Freiwillige für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) rekrutiert haben.