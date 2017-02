Toter bei Zusammenstoß zwischen Auto und Lastwagen

Mehr aus diesem Ressort

Der größte Karnevalsumzug im Emsland startet am Sonnabend, 25. Februar, um 14.11 Uhr in Bawinkel auf dem Marktplatz. Auch Grafschafter sind dann wieder mit dabei. mehr...

Zwei Wachleute, die in einer Flüchtlingsunterkunft in Lingen am 20. Dezember 2015 drei pakistanische Flüchtlinge eingesperrt und verprügelt hatten, sind vom Amtsgericht Lingen zu Haftstrafen verurteilt worden. mehr...