Toter Säugling auf Wiese gefunden

dpa Wilkau-Haßlau. Auf einer Wiese in Sachsen ist ein toter Säugling gefunden worden. Ein Mann habe das eingewickelte Neugeborene am Donnerstag nahe einem Feldweg in Wilkau-Haßlau entdeckt, teilte die Polizei in Zwickau mit. Später sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Zwickau: „Wir ermitteln wegen eines möglichen Tötungsdelikts. Anhand der Gesamtumstände liegt ein Anfangsverdacht vor.“ Nach der Obduktion stehe fest, dass der neugeborene Junge seit mindestens vier bis sechs Wochen dort gelegen habe. Nähere Angaben machte die Sprecherin nicht.